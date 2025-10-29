Na Níle horela turistická loď s 220 ľuďmi: Bolo medzi nimi 16 Maďarov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Givaga)
BUDAPEŠŤ - Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar. Na palube sa plavilo zhruba 220 ľudí vrátane 16 občanov Maďarska. Podľa servera infostart.hu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že všetci Maďari sú v bezpečí.
„Všetci maďarskí občania sú v poriadku, včas opustili plavidlo, ktoré podľa aktuálnych informácií zhorelo,“ povedal Szijjártó. Maďarskí turisti utrpeli iba materiálne straty, pričom boli zničené aj ich cestovné doklady.
Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
„Jeden z vedúcich dotknutej cestovnej kancelárie je s nimi a už organizuje cestu domov,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že skupinu Maďarov plánujú zobrať autobusom do Asuánu, odkiaľ poletia cez Káhiru do Maďarska.