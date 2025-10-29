Lekári bez hraníc dostali od Líbye príkaz opustiť krajinu do 9. novembra

ŽENEVA - Charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v stredu oznámila, že dostala od líbyjských úradov príkaz opustiť krajinu do 9. novembra, a to bez uvedenia dôvodu. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Organizácia musí opustiť Líbyu
MSF už bola v marci nútená pozastaviť svoju činnosť v Líbyi a viacerí jej zamestnanci boli údajne vypočúvaní políciou. Teraz organizácia uviedla, že od tamojšieho ministerstva zahraničných dostala nariadenie, že sa z krajiny musí stiahnuť.
Začiatkom tohto roka úrady v Tripolise zatvorili centrály viacerých medzinárodných neziskových organizácií - vrátane MSF - a obvinili ich z „činnosti ohrozujúcej bezpečnosť štátu“. Líbya uviedla, že mimovládne organizácie poskytovali zdravotnícke služby nelegálnym migrantom, aby im umožnili usadiť sa v krajine.
MSF zdôrazňuje svoju dôležitosť
„Nebolo uvedené žiadne odôvodnenie nášho vyhostenia a celý proces zostáva nejasný,“ uviedol vo vyhlásení Steve Purbrick, ktorý vedie projekty MSF v Líbyi. „Nazdávame sa, že MSF stále zohráva dôležitú úlohu v Líbyi, najmä v diagnostike a liečbe tuberkulózy, v podpore líbyjského zdravotníckeho systému, ale aj v poskytovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti utečencom a migrantom, ktorí sú vylúčení zo starostlivosti a vystavení svojvoľnému zadržiavaniu a násiliu,“ povedal. Purbrick uviedol, že registrácia MSF u vlády uznanej OSN zostáva platná a organizácia so sídlom v Ženeve stále dúfa, že nájde „kladné riešenie“ tejto situácie.
MSF uviedla, že v spolupráci s líbyjskými zdravotníckymi orgánmi vykonala minulý rok viac ako 15 000 lekárskych konzultácií. V roku 2023 taktiež poskytla núdzovú lekársku pomoc po lokálnych prívalových povodniach v pobrežnom meste Darna, ktoré si vyžiadali tisíce obetí.
„Táto vlna represií postihla aj deväť ďalších humanitárnych organizácií pôsobiacich na západe krajiny,“ uviedla MSF. „V kontexte rastúceho obmedzovania mimovládnych organizácií, drastických škrtov v medzinárodnej pomoci a posilňovania európskej hraničnej politiky v spolupráci s líbyjskými orgánmi v súčasnosti neexistujú žiadne medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré by poskytovali zdravotnú starostlivosť utečencom a migrantom v západnej Líbyi,“ uzavrela organizácia.
Krajina je hlavný migračný tranzit
Krajina je rozdelená medzi dve súperiace administratívy – vládu uznávanú OSN v Tripolise, na čele s premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom, a konkurenčnú vládu na východe krajiny. Líbya je jednou z hlavných tranzitných krajín pre migrantov na ceste do Európy. Táto severoafrická krajina je rozdelená od roku 2011, keď povstanie podporované NATO zvrhlo dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího. Po jeho zvrhnutí a zabití upadla krajina do chaosu, píše DPA.