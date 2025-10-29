OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal MANIAK: Kozu nalákal na jablká a potom ju ZNEUŽIL! Zviera utrpelo zranenia

STRAKONICE – V Juhozápadnej časti Českej republiky sa odohral incident, aký nemá obdobu. Do jednej z miestnych fariem v okrese Strakonice sa vlámal muž a cielene sexuálne zneužil jedno u hospodárskych zvierat. Navyše po sebe zanechal spúšť, ktorú majiteľ stajne ihneď spozoroval. Prípadom sa začala zaoberať polícia. Delikventovi hrozí viacnásobné obvinenie.
V českej obci Radomyšl na Strakoniciach, severozápadne od Českých Budějovic, došlo k incidentu, pri ktorom utrpelo hospodárske zviera početné zranenia. Na svedomí to mal muž, ktorý sa začiatkom októbra vlámal do miestnej stajne. Následne mal jednu z kôz nalákať na jablká a potom ju sexuálne zneužiť. Informujú o tom Novinky.
Opuchnutá a nekľudná
Incident sa odohral počas nočných hodín, na druhý deň majiteľ stajne hneď odhalil, že niečo nie je v poriadku. Farmár spozoroval, že v stajni niekto bol. Na mieste boli rozsypané jablká a koza bola nekľudná a opuchnutá. Po pohlavnom styku utrpela početné zranenia. O sexuálnom zneužití sa ale farmár dozvedel až po privolaní veterinára. Prípad nahlásil na políciu, ktorá maniaka vypátrala a zadržala. Podľa informácií ide o drogovo závislú osobu.
Okrem toho prezradil, že jeden večer spozoroval pri stajni čudáka s batohom na pleciach, no ani vo sne mu nenapadlo, že mu sexuálne zneužije jednu z kôz.
Hrozí mu odňatie slobody
Zadržaný počas policajného výsluchu povedal, že do stajne zablúdil, asi tam prespal a možno aj trochu sexuálne vyvádzal. "Prípad vyšetrujeme ako porušenie domovej slobody. Ďalej na základe veterinárnej správy rozhodneme, či dôjde aj k obvineniu za týranie zvierat," povedal hovorca českej polície Jiří Matzner. V prípade preukázania viny hrozí zadržanému sexuálnemu delikventovi trest odňatia slobody na 6 rokov.