Česká snemovňa sa schádza: Začala sa ustanovujúca schôdza, poslanci si zvolia vedenie

PRAHA - Zvolení českí poslanci sa v pondelok popoludní zišli na ustanovujúcej schôdzi Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Zákonodarcovia na nej zložia poslanecký sľub a budú tiež voliť vedenie dolnej komory. Do funkcie jej predsedu vznikajúca koalícia nominovala šéfa hnutia SPD Tomia Okamuru.
Prezident určil termín, Kovářová zvolala schôdzu
Termín prvého zasadnutia dolnej komory po voľbách stanovil prezident Petr Pavel na 3. novembra, ustanovujúcu schôdzu potom zvolala bývalá podpredsedníčka PSP Věra Kovářová. Zákon určuje, že ustanovujúcu schôdzu zvoláva bývalý predseda snemovne, ak sa stal znovu poslancom. Keďže však bývalá šéfka dolnej komory Markéta Pekarová Adamová už nekandidovala, schôdzu podľa zákona zvolala najstaršia podpredsedníčka, ktorá bola znovu zvolená za poslankyňu. Ak by sa tak nestalo, schôdzu by zvolal najstarší poslanec, ktorý bol znovu zvolený.
Ako prvá zložila poslanecký sľub práve Kovářová, nasledovať ju budú ostatní poslanci. Schôdzu bude poslankyňa riadiť až do chvíle, kým nebude zvolený nový predseda snemovne. Táto voľba je deviatym bodom programu schôdze. Kým k nemu dôjde, musí byť ustanovená volebná komisia a mandátový a imunitný výbor. Až potom budú poslanci voliť svojho najvyššieho predstaviteľa, ktorý sa následne ujme vedenia schôdze. Potom dôjde k voľbe podpredsedov.
Koalícia zúžila počet podpredsedov na štyroch
Vznikajúca vládna koalícia už skôr oznámila, že chce, aby snemovňa mala štyroch podpredsedov. V predchádzajúcom volebnom období ich bolo šesť. Budúci vládny kabinet zúženie vedenia dolnej komory vysvetlil snahou šetriť verejné financie. Na základe ich dohody pripadne post podpredsedu zástupcovi hnutia ANO a Motoristov a dva budúcej opozícii. ANO do funkcie nominuje Patrika Nachera, Motoristi Jiřího Bartáka, koalícia SPOLU Jana Skopečka, ktorý bol podpredsedom PSP aj v uplynulom období a hnutie STAN jeho šéfa Víta Rakušana. Ten je však zatiaľ stále ministrom vnútra, preto ho STAN navrhne až potom, čo nebude členom vlády.
Neskôr budú poslanci hlasovať aj o ustanovení a zložení jednotlivých poslaneckých výborov a ich vedení. Ustanovujúca schôdza bude pokračovať v stredu.