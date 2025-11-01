Poslanci zaviedli rýchlostný limit pre chodcov: Zahraničné médiá sa bavia! Slováci nesmú bežať na autobus

PRAHA/BERLÍN - Novela slovenského zákona, ktorá na chodníkoch stanovuje maximálnu rýchlosť šiestich kilometrov za hodinu, vzbudila pozornosť po celej Európe. Zahraničné médiá si uťahujú, že Slováci si už čoskoro budú musieť dávať pozor, aby nebežali za autobusom – inak riskujú pokutu.
Zákon, ktorý prekvapil aj Európu
Slovenský parlament nedávno schválil novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej sa na chodníkoch nesmie prekročiť rýchlosť šesť kilometrov za hodinu. Predpis mal pôvodne upraviť pohyb elektrických kolobežiek a iných malých vozidiel v zdieľanom priestore s chodcami, no podľa jeho znenia sa limit vzťahuje aj na samotných chodcov.
A práve to sa stalo terčom ironických komentárov v zahraničí.
„EÚ krajina zavádza limit pre peších,“ píše nemecký n-tv
Nemecký portál n-tv.de sa v titulku zamýšľa: „EÚ-Land führt Tempolimit für Fußgänger ein“ – teda „Krajina EÚ zavádza rýchlostný limit pre chodcov“. V článku ironicky poznamenáva, že Slovensko „napísalo do zákona, ako rýchlo sa smie chodiť po chodníku“.
Pokuta za dobiehanie autobusu
Česká CNN Prima News sa na celú situáciu pozrela s typickým humorom. V titulku uvádza: „Pokuta za dobiehanie autobusu na Slovensku?“ a vysvetľuje, že novela sa týka „všetkých účastníkov premávky na chodníku – teda aj chodcov“. Podľa stanice by tak „rýchlejší krok mohol teoreticky znamenať priestupok“.
„Na Slovensku zavedli maximální rychlost na chodnících,“ píšu Novinky.cz
Portál Novinky.cz konštatuje, že „v žiadnej inej európskej krajine takýto predpis neexistuje“. Dodáva, že zákon síce vznikol s cieľom zvýšiť bezpečnosť, no jeho formulácia spôsobila „vlnu úsmevných reakcií aj nepochopenia“.
Bežci v ohrození?
Podľa právnikov bude v praxi takmer nemožné tento limit reálne kontrolovať – polícia totiž nemá spôsob, ako by merala rýchlosť chôdze. Novela má byť najmä prevenciou pred bezohľadnou jazdou kolobežkárov, no svojím znením nečakane zasiahla aj do bežného života chodcov.
Ak by teda niekto na zastávke začal utekať za odchádzajúcim autobusom, teoreticky by mohol „prekročiť povolenú rýchlosť“.