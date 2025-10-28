Poslanci stanovili maximálnu rýchlosť chôdze: TOTO bude limit

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá stanovuje rýchlosť chôdze na chodníkoch na maximálne 6 km/h. Novelu predložil do parlamentu koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD). Zároveň sa zvýši veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov. Za zákon hlasovali koaliční poslanci, opozícia bola proti alebo sa zdržala. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
Hodnota rýchlosti chôdze sa schválením zákona stanovila na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. Novela má podľa neho zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. "Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov," dodal.
Hodnota rýchlosti chôdze podľa Vážneho vychádza z hornej hranice priemernej rýchlosti bežnej chôdze dospelého človeka. "Práve pri tejto rýchlosti je energia nárazu pri kontakte s chodcom minimálna a riziko vážnych zranení je výrazne nižšie. Zavedenie tejto definície bude mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov," píše sa v dôvodovej správe. V prípade prekročenia rýchlosti by po novom hrozila previnilcom pokuta 50 eur.
Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa zvýši
Schválením novely zákona o cestnej premávke sa zároveň upravuje veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. "Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov," argumentuje v dôvodovej správe Vážny.
Úprava má zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. "Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča," uvádza poslanec.
Novelu kritizuje cyklokoalícia
Cyklokoalícia dlhodobo návrh kritizuje a upozorňuje na to, že v prípade jeho schválenia budú musieť aj deti do desať rokov na bicykli či klasickej kolobežke využívať pri jazde cestu. Poslanca Vážneho žiadala, aby zákon stiahol. "Novela poslanca Vážneho bez akýchkoľvek preukázateľných prínosov a odbornej diskusie vytvorí nové rizikové situácie v cestnej premávke. A to najmä pre obzvlášť zraniteľnú skupinu jej účastníkov – deti," skonštatoval prezident Cyklokoalície Dan Kollár.
Cyklokoalícia upozornila na to, že povinnosť neprekročiť rýchlosť šesť kilometrov za hodinu (km/h) na chodníku, obmedzí cyklistov, ale aj osoby na kolobežke, lyžiach, skejtborde či korčuliach. "Dotkne sa aj komunikácií, ktoré sú dopravným značením označené ako cestička pre chodcov s povolenou jazdou cyklistov. V praxi je podľa nás náročné udržať na bicykli rýchlosť 6 km/h na viac ako niekoľkých metroch a bežne ju pri prirodzenej jazde prekročia už trojročné deti," podotkla.
Upozornila aj na skutočnosť, že Ministerstvo vnútra SR pritom na vládu predložilo vlastný, výrazne prepracovanejší návrh zákona, ktorý jazdu elektrických kolobežiek na chodníku zakazuje úplne. "Po jeho prijatí tak gro Vážneho návrhu, obmedzenie rýchlosti elektrických kolobežiek na chodníku, nebude dávať zmysel (keďže tam nebudú môcť jazdiť)," dodáva.