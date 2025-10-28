AKTUÁLNE Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazardných hrách nepodpíše a vráti ju do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie. Prezident to v utorok povedal po kladení vencov k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave pri príležitosti výročia vzniku Československa.
„Zatiaľ mám s tým znením, tak, ako je predložené, problém a je vysoká pravdepodobnosť, že tento zákon budem vetovať a vrátim ho naspäť do parlamentu, aby sa s ním ešte raz koalícia mohla vysporiadať,“ povedal prezident. Pripomenul, že zákon bol schválený len 71 hlasmi poslancov, a tak umožní Národnej rade, aby preukázala, že ak je to naozaj priorita vládnej väčšiny, že či nájde alebo nenájde 76 poslancov na prelomenie jeho veta.
Prezident upozornil, že existujú pochybnosti, ako vykladať schválené znenie zákona. Zatiaľ čo koalícia tvrdí, že pozmeňujúci návrh umožňuje samosprávam odmietnuť pokračovanie prevádzky kasína na svojom území, opoziční poslanci sú názoru, že text novely hovorí iba o povinnosti predložiť stanovisko obce alebo mesta.
Prezidentovi sa nepáči ani spôsob schválenia novely zákona a určenie jej účinnosti. „Chcem pripomenúť a upozorniť Národnú radu SR, že na rozdiel od vlády prezident nepodlieha parlamentu a prezident má z ústavy právo 15 dní na posúdenie zákona. Nie je úplne slušné, ak Národná rada schváli zákon vo štvrtok v noci s tým, že by mal začať platiť v pondelok ráno,“ dodal prezident.