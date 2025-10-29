Masaker v Riu de Janeiro: Pri rozsiahlej policajnej operácii zahynulo 64 osôb

RIO DE JANEIRO - Pri rozsiahlej policajnej operácii vo faveľoch v Riu de Janeiro zomrelo najmenej 64 ľudí, z toho štyria policajti. Uvádzajú to brazílske médiá. Podľa serveru G1 údaj potvrdila aj vláda tohto brazílskeho štátu, ktorá predtým informovala o 18 mŕtvych. Server uvádza, že ide o policajný zásah s najvyšším počtom mŕtvych za posledné roky. Cieľom bolo zatknúť vysoký počet členov zločineckej organizácie Comando Vermelho. OSN uviedla, že je policajná operácia s takým vysokým počtom mŕtvych zdesená.
Operácie v chudinských štvrtiach Alemão a Penha sa zúčastnilo na 2500 policajtov, ktorí mali podľa serveru G1 zatknúť zhruba stovku osôb. Nakoniec bolo podľa serveru zadržaných osem desiatok ľudí. Pri zásahu polícia použila vrtuľníky a obrnené vozidlá.
Miestne úrady opisujú dnešnú policajnú operáciu ako najväčší zásah proti organizácii Comando Vermelho. Podľa Reuters môže súvisieť s niektorými veľkými medzinárodnými akciami, pred ktorými zvyčajne miestne úrady plánujú záťahy proti zločineckým organizáciám.
Po zásahu vyšli do ulíc
Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro spočiatku informoval, že dnes zahynulo 18 ľudí. "Medzi mŕtvymi sú bohužiaľ aj policajti," uviedol bez toho, aby spomenul konkrétny počet. Castro upozornil, že policajti čelili napríklad bezpilotným prostriedkom, ktoré na nich zhadzovali výbušniny. "To nie je bežná kriminalita, ale drogový terorizmus," tvrdil.
Po zásahu vyšli do ulíc ľudia, ktorých médiá označujú za priaznivcov zločineckej skupiny Comando Vermelho. V niektorých uliciach začali blokovať premávku a stavať barikády. Podľa miestneho podniku verejnej dopravy sa zmocnili piatich desiatok autobusov, ktoré použili ako zátarasy.
"Sme zdesení prebiehajúcou policajnou operáciou vo faveľoch v Riu de Janeiro," uviedol na sieti X úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Za katastrofu označil zásah vedúci ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch v Brazílii César Muñoz. "Úrad prokurátora musí začať vlastné vyšetrovanie a objasniť okolnosti každého úmrtia," uviedol Muñoz.
Predstaviteľ ľavicovej opozície Henrique Vieira uviedol, že pravicová vláda Claudia Castra pristupuje k chudobinským štvrtiam ako k nepriateľskému územiu. Rozsiahle policajné operácie vo faveľoch sú v Brazílii bežné, čelia však často kritike od ochrancov ľudských práv kvôli násiliu. Len v Riu de Janeiro v minulom roku pri týchto zásahoch zomrelo na 700 ľudí, uviedla agentúra AFP.