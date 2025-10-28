Díler heroínu skončil v rukách polície: Na stanici v Trnave ho prichytili s dávkami pripravenými na predaj

TRNAVA - Policajti zadržali v rámci akcie Hornád 45-ročného muža z okresu Trnava, ktorý mal dlhodobo predávať heroín drogovo závislým osobám. Čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Stíhaný je väzobne. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vďaka dôslednej operatívnej činnosti bol díler obmedzený na osobnej slobode priamo na nástupišti železničnej stanice v Trnave. Pri sebe prechovával heroín pripravený na ďalší predaj rozdelený do papierových skladačiek a niekoľkých vreciek,“ priblížila polícia. Expertízne skúmanie potvrdilo, že zaistený hnedý práškový materiál obsahoval heroín s prímesou kofeínu a paracetamolu. Obvinený bol už v minulosti odsúdený za drogovú trestnú činnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí až desaťročné väzenie.