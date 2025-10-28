Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

Polícia v Petrohrade zadržala ďalších pouličných hudobníkov, ide o neplnoletých

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PETROHRAD - Polícia v ruskom meste Petrohrad v utorok zadržala ďalších troch hudobníkov - členov cover kapely Restart, ktorí usporiadali koncert na podporu stíhaných kolegov zo skupiny Stoptime. Hrali aj z repertoáru ruských reperov Noize MC a Morgenštern, ktorých ruské úrady vyhlásili za tzv. zahraničných agentov. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Petrohradské médiá medzičasom uviedli, že všetci traja zadržaní hudobníci sú neplnoletí. Predpokladá sa, že za porušenie predpisov o pouličných vystúpeniach ich obvinia v správnom konaní a následne odovzdajú rodičom.

Kapela Stoptime čelí prenasledovaniu

Petrohradská kapela Stoptime sa preslávila hraním piesní hudobníkov označených v Rusku za zahraničných agentov. Jej speváčka 18-ročná Diana Loginovová (známa pod pseudonymom Naoko), gitarista Alexandr Orlov a bubeník Vladislav Leontiev sú od polovice októbra za tieto koncerty stíhaní.

Vznesené voči nim boli obvinenia za organizovanie nelegálneho zhromaždenia a diskreditáciu ruskej armády. V rámci správneho konania boli poslaní do špeciálneho detenčného centra. Bezpečnostné zložky používajú proti Loginovovej a Orlovovi tzv. kolotočové zatýkanie – vždy, keď majú byť prepustení, je proti nim podané nové trestné oznámenie, po ktorom sú znova vzatí do väzby.

Speváčka Naoko dostala pokutu

Za diskreditáciu ruskej armády, ktorou bola interpretácia protivojnovej piesne 'Ty si vojak' od medzičasom zakázanej ruskej speváčky Monetočky, bola Loginovová v utorok odsúdená na zaplatenie pokuty 30 000 rubľov (324 eur).

Podpora mladých umelcov rastie

Stíhanie speváčky Naoko a skupiny Stoptime vyvolalo v Rusku pobúrenie: od ich zadržania sa na platforme TikTok objavila záplava videí na ich podporu. Iní mladí pouliční umelci im podporu vyjadrujú na verejnosti aj napriek riziku, že dostanú pokuty alebo budú trestne stíhaní.

Členovia skupiny Stoptime boli v súvislosti s jedným zo svojich vystúpení pred vchodom do stanice metra v Petrohrade odsúdení na približne dva týždne väzenia za organizovanie nepovoleného „masového zhromaždenia“. Na ich pouličnom koncerte sa zišli niekoľko desiatok ľudí, pričom mnohí spievali spolu so speváčkou.

 

Viac o téme: RuskoPetrohradZadržaniaKoncertyProtivojnové
