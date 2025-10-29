MIMORIADNY ONLINE Rusko čelilo ďalšiemu útoku dronov na Moskvu: Uzavrieť museli dve letiská

MOSKVA/KYJEV - Rusko v utorok večer zostrelilo 57 ukrajinských dronov, z ktorých štyri sa pohybovali nad oblasťou metropoly Moskvy. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ďalších osem bezpilotných lietadiel útočilo v oblastiach susediacich s hlavným mestom. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin po už treťom dni útokov na mesto uviedol, že na miesto dopadu trosiek dronov vyrazili záchranné zložky.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Najintenzívnejšiemu útoku čelila podľa ministerstva Brianská oblasť, kde bolo zostrelených 35 bezpilotných strojov. Ďalších deväť zlikvidovala protivzdušná obrana nad Rostovskou oblasťou, po štyroch nad Kalužskou a Tulskou oblasťou a jeden nad Kurskou oblasťou. V Moskve kvôli útokom rovnako ako v posledných dňoch museli krátko uzavrieť letisko Domodedovo a Žukovskij.
Ukrajina, ktorá sa už štvrtý rok bráni ruskej agresii, väčšinou svoje útoky sústredí na vojenské či energetické objekty. Kyjev sa zároveň útokmi v hĺbke ruského územia snaží ukázať obyvateľom Ruska, že vojna, ktorú vyvolal ich prezident Vladimir Putin, sa ich bezprostredne týka. Obete z radov ruských civilistov sú hlásené veľmi zriedka, výrazne menej ako v prípade ukrajinských civilistov pri ruských útokoch. Tvrdenie ani jednej z bojujúcich strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu nezávisle overiť.