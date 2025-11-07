MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo v Pokrovsku, jednotky tam bojujú od domu k domu

MOSKVA - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily pokročili hlbšie do východoukrajinského mesta Pokrovsk. Ruskí vojaci počas pouličných bojov postupujú od domu k domu v snahe vytlačiť ukrajinské jednotky zo strategicky dôležitého mesta na Donbase. Informuje agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „čoskoro“ navštívi Španielsko, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z kancelárie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. „Môžeme potvrdiť, že návšteva sa uskutoční čoskoro, no z bezpečnostných dôvodov nemôžeme prezradiť presný dátum,“ uviedol pre AFP vládny zdroj.
Mesto má operatívnu hodnotu
„Útočné skupiny 2. armády pokračovali v ničení obkľúčených formácií ukrajinských ozbrojených síl vo východnej časti centrálnej štvrte a v priemyselnej zóne na západe,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany. Jeho jednotky údajne za uplynulých 24 hodín obsadili 64 budov a odrazili útoky Ukrajincov vedené z obce Hryšne severozápadne od Pokrovska. Ruským silám chýba obsadiť ešte niekoľko kilometrov územia potrebných na obkľúčenia Pokrovska a susedného Myrnohradu.
Rusko má taktickú kontrolu nad Pokrovskom, ale v Myrnohrade sa ukrajinské sily zabarikádovali za obrannými líniami a pokúsili sa zaútočiť zo severozápadu. Uviedol to Jurij Podoljak, jeden z najznámejších ruských vojnových blogerov. Pokrovsk ako kľúčový dopravný uzol v Doneckej oblasti je pod mimoriadnym tlakom a ruské sily k nemu pomaly postupujú už viac ako rok. Kyjev pripustil, že situácia v meste je zložitá a nasadil špeciálne jednotky na ochranu tamojších kľúčových logistických trás. Odmieta však, že by bolo mesto obkľúčené.
Pokrovsk ruské média považujú za „bránu do Donecka“ a podľa Moskvy by jeho zabratie ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever. Tam ležia Kramatorsk a Sloviansk, dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny. „Ak padne Pokrovsk, padne aj Myrnohrad a obkľúčenie sa uzavrie,“ uviedol na sociálnej sieti X analytik Michael Kofman z think tanku Carnegie Endowment. „Mesto má operatívnu hodnotu. Jeho strata by rozšírila os ruského postupu v Donecku západne od konglomerátu miest v okolí Kramatorska, ale neumožnila by ich rýchle obsadenie,“ napísal. Moskva chce obsadiť celý Donbas, teda Luhanskú a Doneckú oblasť. Ukrajina stále kontroluje asi 10 percent tohto územia, zvyšok už okupuje Rusko.