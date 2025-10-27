Orbán rokoval v Ríme s Meloniovou o migrácii, Ukrajine a zbrojnom programe EÚ

RÍM/BUDAPEŠŤ - Migrácia, otázky Ukrajiny a európsky zbrojný program boli hlavnými témami pondelňajšieho stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme. Informoval o tom server vg.hu.
Podľa správy talianskej vlády stretnutie poskytlo príležitosť na zhodnotenie bilaterálnych vzťahov a aktuálnej medzinárodnej situácie, najmä s ohľadom na situáciu na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a európsku agendu. Na stretnutí sa diskutovalo aj o inovatívnom a efektívnom riadení migrácie, ako aj o Európskom bezpečnostnom akčnom nástroji (SAFE).
Orbán čelí demonštrantom
Maďarský ministerský predseda z rokovacej agendy vyzdvihol otázku emisných pravidiel EÚ a konkurencieschopnosti, píše vg.hu. Podľa servera index.hu Orbána pred sídlom talianskej premiérky v paláci Chigi čakala skupina demonštrantov z talianskej liberálnej proeurópskej strany +Europa (Viac Európy).
Kritika neliberálnej Európy
„Európa, o ktorej teraz hovoria v Chigi, nie je našou Európou, nie je Európou demokracie a právneho štátu. To je Európa podvodníka, ktorý dostal miliardy eur od európskych občanov na financovanie svojej krajiny, pričom tam znemožňuje demokraciu. On je vynálezcom neliberálnej demokracie,“ povedal tajomník strany Riccardo Magi. Dodal, že Meloniovej sa páči tento model „neliberálnej maďarskej demokracie“, ktorý však podľa neho v Taliansku vyvoláva obavy.
Orbán pred stretnutím pre taliansky denník La Repubblica povedal, že americký prezident Donald Trump uvalením sankcií na ruské ropné spoločnosti urobil chybu. Dodal, že Trumpa chce presvedčiť, aby sankcie zrušil.
Stretnutie s Trumpom a pápežom
„Čoskoro budem vo Washingtone, aby som to osobne prediskutoval s prezidentom Trumpom. Naším cieľom je vybudovať udržateľný systém pre maďarskú ekonomiku. Maďarsko je veľmi závislé od ruskej ropy a plynu. Bez nich by ceny energií prudko vzrástli a mohol by nastať aj problém s dodávkami energií,“ povedal Orbán pre taliansky denník. Maďarský premiér sa dopoludnia stretol na súkromnej audiencii s pápežom Levom XIV.