Chorvátske ministerstvo udelilo granty na neformálnu podporu rodičovstva

ZÁHREB - Chorvátske ministerstvo pre demografiu a imigráciu udelilo nenávratné granty vo výške takmer 1,25 milióna eur pre 49 organizácií občianskej spoločnosti, ktorých projekty sú zamerané na podporu rodičovstva. Informuje o tom agentúra Hina.
Ide o projekty, ktorých návrhy úspešne prešli procesom administratívneho overovania a hodnotenia kvality. Výzvu na pridelenie grantov pre projekty organizácií občianskej spoločnosti zamerané na podporu rodičovstva v roku 2025 vyhlásilo ministerstvo v júni.
Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 830 000 eur, poskytnutá suma je o 417 000 eur vyššia. Cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu neinštitucionálnych služieb aktívnej podpory rodičovstva v miestnych komunitách pomocou poradenstva, vzdelávania rodičov, podporou rovnosti rodičovstva a rovnováhou medzi rodinným a profesijným životom. Úspešný projekt mohol získať minimálne 6000 a maximálne 30 000 eur.