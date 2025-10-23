Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

Váš druhý domov na dalmátske pobrežie - Falkensteiner Residences Aurora

(Zdroj: Falkensteiner)
Predstavte si, že kedykoľvek zatúžite po pokoji, teple a vôni mora, stačí si zbaliť len pár vecí a vydať sa do vlastného apartmánu pri Jadrane. Žiadne hľadanie ubytovania, žiadne kompromisy.

Falkensteiner Residences Aurora v prémiovej lokalite Punta Skala pri Zadare vám otvárajú dvere k splneniu tohto sna – a zároveň ponúkajú investíciu, ktorá dáva zmysel.

Zadar – perla chorvátskeho pobrežia

Zadar je jednou z najrýchlejšie rastúcich destinácií na chorvátskom pobreží. Má medzinárodné letisko a výbornú dostupnosť zo Slovenska aj Česka. Z Bratislavy, Viedne alebo Brna ste vo svojom apartmáne na pobreží za 6–8 hodín autom. A ak preferujete leteckú dopravu, Zadar má priame lety z Prahy, Viedne aj Bratislavy – za menej než dve hodiny ste pri mori. Vďaka dobrej diaľničnej sieti a rýchlemu spojeniu sa Punta Skala stáva ideálnou víkendovou aj prázdninovou destináciou.

Táto dostupnosť robí z projektu atraktívnu voľbu pre slovenských a českých majiteľov, ktorí hľadajú kombináciu pohodlia, exkluzivity a rozumnej investície.

Váš druhý domov na
 (Zdroj: Falkensteiner)

Effortless Luxury Living – luxus bez starostí

Či už hľadáte pokojné zázemie pre rodinnú dovolenku, chcete tráviť čas pri mori počas práce na diaľku, alebo si len dopriať únik od každodennej rutiny – Residences Aurora sú ideálne pre páry, jednotlivcov aj rodiny.

88 elegantných apartmánov vzniká priamo na polostrove Punta Skala – v rámci päťhviezdičkového rezortu Falkensteiner. Vďaka tomu budete mať priamy prístup k súkromnej pláži, wellness zóne, špičkovým reštauráciám, detským ihriskám, fitness centrám a modernému športovému komplexu – to všetko v pešej dostupnosti od vášho apartmánu.

Váš druhý domov na
 (Zdroj: Falkensteiner)

Apartmán si vyberiete podľa svojich predstáv – s výhľadom z terasy horného poschodia alebo s priamym vstupom do záhrady. Štyri rôzne veľkosti apartmánov (od cca 42 do 176 m² obytnej plochy) zabezpečujú flexibilitu pre rôzne životné štýly. Všetky jednotky ponúkajú balkón alebo súkromnú záhradu, veľkoformátové okná, dizajnový interiér a plne vybavenú kuchyňu v najvyššej kvalite.

Na dizajne apartmánov sa podieľali renomovaný architekt Boris Podrecca a interiérová dizajnérka Aggi Bruch. Výsledkom je spojenie stredomorskej ľahkosti s elegantným moderným štýlom. Svetlé priestory, veľké okná, kvalitný interiér a špičkovo vybavená kuchyňa – všetko podľa najvyšších štandardov Falkensteiner.

Falkensteiner Residences – váš spoľahlivý partner

Rekreačná nehnuteľnosť nie je len splneným snom, ale aj dlhodobou investíciou. Nehnuteľnosti si svoju hodnotu udržiavajú po generácie – a ak sa nachádzajú v zahraničí, je kľúčová atraktívna lokalita aj silný a skúsený partner.

Falkensteiner Michaeler Tourism Group sa výstavbou prémiových rezidenčných apartmánov zaoberá už 20 rokov, vždy ako súčasť špičkovo vybavených rezortov. Pod mottom „Bývať tam, kde ostatní chodia na dovolenku“ vytvárajú Falkensteiner Residences skutočne výnimočné miesta na život.

Váš druhý domov na
 (Zdroj: Falkensteiner)

Získajte viac informácií o jedinečných Falkensteiner Residences – a urobte prvý krok k svojmu druhému domovu pri mori.

Dovolenka, ktorú si určujete sami

Kedykoľvek zatúžite po mori, pokoji a slnku, váš apartmán vás bude čakať – uprataný, pripravený, s výhľadom na západ slnka nad Jadranom. Či už hľadáte miesto pre rodinné spomienky, pokojnú základňu pre prácu na diaľku alebo dlhodobé zhodnotenie investície, Residences Aurora sú tou správnou voľbou.

Zistite viac o tomto exkluzívnom projekte. Váš kúsok Jadranu čaká – pripravený stať sa vaším domovom.

Galéria: Váš druhý domov na dalmatínskom pobreží - Falkensteiner Residences Aurora

Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Robili ste to v detstve tiež?
Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Robili ste to v detstve tiež?
Prominenti
Basketbalista BKM Mimel Lučenec Matej Siládi po prehre so Spišskými Rytiermi
Basketbalista BKM Mimel Lučenec Matej Siládi po prehre so Spišskými Rytiermi
Zoznam TV
Tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič po ligovej výhre s Lučencom
Tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič po ligovej výhre s Lučencom
Zoznam TV

Domáce správy

Nočný požiar bytovky v
Nočný požiar bytovky v Žiline: Radnica vyhlásila mimoriadnu situáciu
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
V Bruseli je na
V Bruseli je na stole nový návrh: Pravidlá pre obávané emisné povolenky sa majú zmeniť!
Domáce
Topoľčany začali veľkú obnovu: Nové strechy na Spoločenskom dome aj autobusovej stanici
Topoľčany začali veľkú obnovu: Nové strechy na Spoločenskom dome aj autobusovej stanici
Nitra

Zahraničné

Aleksandar Vučič
Podľa Vučiča bol incident pred parlamentom teroristický útok: Bolo otázkou času, kedy sa to stane!
Zahraničné
Kuriózny incident v Nemecku:
Kuriózny incident v Nemecku: Polícia počas cvičenia armády pre nedorozumenie postrelila vojaka
Zahraničné
Nový Zéland trápi silný
Nový Zéland trápi silný vietor: Zrušených bolo sto letov, tisíce domov sú bez prúdu
Zahraničné
Scott Bessent
Prevratné rozhodnutie USA proti Rusku: Takéto sankcie Trump ešte nezaviedol! Je to prvýkrát
Zahraničné

Prominenti

Tom Hanks na premiére
Toma Hanksa v realite nespoznáte: Povedali by ste, že TOTO je on?!
Zahraniční prominenti
Exmanželka Bekima ROK po
Exmanželka Bekima ROK po rozchode: Náročné chvíle a... Dôvod, prečo si SÚKROMIE prísne STRÁŽI!
Domáci prominenti
Fanúšikovia podporujú Belohorcovú: V
Fanúšikovia podporujú Belohorcovú: V jednom majú jasno... Hájka sa mala zbaviť už skôr!
Domáci prominenti
Prečo sa skutočne rozpadli
Prečo sa skutočne rozpadli Golden Kids? Pravda o Vaškovi Neckářovi, mŕtvici a tvrdej životnej rane
Osobnosti

Zaujímavosti

Svet v ŠOKU: V
Svet v ŠOKU: V DNA jedenástich rodín objavili mimozemské gény! Môže ísť o genetickú inváziu?
Zaujímavosti
FOTO Angela White
Najslávnejšia pornoherečka šokovala: Prezradila meno, ktoré ju absolútne fascinuje! A pokračovanie vás odrovná…
Zaujímavosti
POZOR na tieto nápoje:
POZOR na tieto nápoje: Pite ich s mierou, škodia mozgu
vysetrenie.sk
Mladí ľudia zomierajú na
Mladí ľudia zomierajú na infarkt častejšie: TIETO varovné signály často prehliadate! Porucha erekcie, chrápanie či únava?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku

Šport

FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
FOTO Brutálna premena krásnej futbalistky: Dres vymenila za odvážny outfit
Ženský futbal
Dôležitá zmena aj pre belasých fanúšikov: Duel Slovana na pôde Alkmaaru odštartuje skôr
Dôležitá zmena aj pre belasých fanúšikov: Duel Slovana na pôde Alkmaaru odštartuje skôr
Konferenčná liga
VIDEO Slafkovský a Honzek vo vzájomnom dueli nebodovali, Nemec prispel k triumfu New Jersey
VIDEO Slafkovský a Honzek vo vzájomnom dueli nebodovali, Nemec prispel k triumfu New Jersey
Zostrihy NHL
Šláger Realu s Juventusom rozhodol jediný gól, Liverpool a Chelsea predviedli kanonády
Šláger Realu s Juventusom rozhodol jediný gól, Liverpool a Chelsea predviedli kanonády
Liga majstrov

Auto-moto

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Kariéra a motivácia

Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov

Technológie

Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Technológie
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Veda a výskum
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
Umelá inteligencia
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
Bezpečnosť

Bývanie

Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu

Pre kutilov

6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada

Stream naživo

V Dunaji mala hrať už dvakrát: Tušíte koho mala stvárňovať Nela Pocisková a prečo kývla až na negatívnu postavu Adely?
Slovenské celebrity
V Dunaji mala hrať už dvakrát: Tušíte koho mala stvárňovať Nela Pocisková a prečo kývla až na negatívnu postavu Adely?
Scott Bessent
Zahraničné
Prevratné rozhodnutie USA proti Rusku: Takéto sankcie Trump ešte nezaviedol! Je to prvýkrát
V Bruseli je na
Domáce
V Bruseli je na stole nový návrh: Pravidlá pre obávané emisné povolenky sa majú zmeniť!
Donald Trump
Zahraničné
Trump potvrdil, že plánované stretnutie s Putinom bolo zrušené: Nepripadalo mi to správne, uviedol
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási veľký posun! Tvrdí, že dobylo ďalšie dve dediny na juhovýchode Ukrajiny

Ďalšie zo Zoznamu