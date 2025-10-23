Váš druhý domov na dalmátske pobrežie - Falkensteiner Residences Aurora

Predstavte si, že kedykoľvek zatúžite po pokoji, teple a vôni mora, stačí si zbaliť len pár vecí a vydať sa do vlastného apartmánu pri Jadrane. Žiadne hľadanie ubytovania, žiadne kompromisy.
Falkensteiner Residences Aurora v prémiovej lokalite Punta Skala pri Zadare vám otvárajú dvere k splneniu tohto sna – a zároveň ponúkajú investíciu, ktorá dáva zmysel.
Zadar – perla chorvátskeho pobrežia
Zadar je jednou z najrýchlejšie rastúcich destinácií na chorvátskom pobreží. Má medzinárodné letisko a výbornú dostupnosť zo Slovenska aj Česka. Z Bratislavy, Viedne alebo Brna ste vo svojom apartmáne na pobreží za 6–8 hodín autom. A ak preferujete leteckú dopravu, Zadar má priame lety z Prahy, Viedne aj Bratislavy – za menej než dve hodiny ste pri mori. Vďaka dobrej diaľničnej sieti a rýchlemu spojeniu sa Punta Skala stáva ideálnou víkendovou aj prázdninovou destináciou.
Táto dostupnosť robí z projektu atraktívnu voľbu pre slovenských a českých majiteľov, ktorí hľadajú kombináciu pohodlia, exkluzivity a rozumnej investície.
Effortless Luxury Living – luxus bez starostí
Či už hľadáte pokojné zázemie pre rodinnú dovolenku, chcete tráviť čas pri mori počas práce na diaľku, alebo si len dopriať únik od každodennej rutiny – Residences Aurora sú ideálne pre páry, jednotlivcov aj rodiny.
88 elegantných apartmánov vzniká priamo na polostrove Punta Skala – v rámci päťhviezdičkového rezortu Falkensteiner. Vďaka tomu budete mať priamy prístup k súkromnej pláži, wellness zóne, špičkovým reštauráciám, detským ihriskám, fitness centrám a modernému športovému komplexu – to všetko v pešej dostupnosti od vášho apartmánu.
Apartmán si vyberiete podľa svojich predstáv – s výhľadom z terasy horného poschodia alebo s priamym vstupom do záhrady. Štyri rôzne veľkosti apartmánov (od cca 42 do 176 m² obytnej plochy) zabezpečujú flexibilitu pre rôzne životné štýly. Všetky jednotky ponúkajú balkón alebo súkromnú záhradu, veľkoformátové okná, dizajnový interiér a plne vybavenú kuchyňu v najvyššej kvalite.
Na dizajne apartmánov sa podieľali renomovaný architekt Boris Podrecca a interiérová dizajnérka Aggi Bruch. Výsledkom je spojenie stredomorskej ľahkosti s elegantným moderným štýlom. Svetlé priestory, veľké okná, kvalitný interiér a špičkovo vybavená kuchyňa – všetko podľa najvyšších štandardov Falkensteiner.
Falkensteiner Residences – váš spoľahlivý partner
Rekreačná nehnuteľnosť nie je len splneným snom, ale aj dlhodobou investíciou. Nehnuteľnosti si svoju hodnotu udržiavajú po generácie – a ak sa nachádzajú v zahraničí, je kľúčová atraktívna lokalita aj silný a skúsený partner.
Falkensteiner Michaeler Tourism Group sa výstavbou prémiových rezidenčných apartmánov zaoberá už 20 rokov, vždy ako súčasť špičkovo vybavených rezortov. Pod mottom „Bývať tam, kde ostatní chodia na dovolenku“ vytvárajú Falkensteiner Residences skutočne výnimočné miesta na život.
Získajte viac informácií o jedinečných Falkensteiner Residences – a urobte prvý krok k svojmu druhému domovu pri mori.
Dovolenka, ktorú si určujete sami
Kedykoľvek zatúžite po mori, pokoji a slnku, váš apartmán vás bude čakať – uprataný, pripravený, s výhľadom na západ slnka nad Jadranom. Či už hľadáte miesto pre rodinné spomienky, pokojnú základňu pre prácu na diaľku alebo dlhodobé zhodnotenie investície, Residences Aurora sú tou správnou voľbou.
Zistite viac o tomto exkluzívnom projekte. Váš kúsok Jadranu čaká – pripravený stať sa vaším domovom.
