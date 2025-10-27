Nemecká kontrarozviedka bude mať väčšie právomoci na boj proti moderným hrozbám

BERLÍN - Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) získa ďalšie právomoci na ochranu proti moderným hrozbám, uviedli v pondelok nemeckí predstavitelia na slávnostnom podujatí pri príležitosti 75. výročia založenia BfV. Píše o tom agentúra DPA.
Dobrindt volá po odolnejšom štáte
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vyhlásil, že úrad musí byť prostredníctvom právnych a technických reforiem „odolný voči budúcnosti“. „V čase hybridných hrozieb a zahraničného vplyvu je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme aktívne bránili našu ústavu,“ povedal Dobrindt.
Prezident BfV Sinan Selen vyhlásil, že bezpečnostná architektúra Nemecka musí byť posilnená „technicky, fyzicky a mentálne“. „Bezpečnosť je opäť mimoriadne vzácnym tovarom, ktorý naši protivníci a systémoví rivali aktívne robia ešte vzácnejším,“ dodal. Selen nastúpil do funkcie šéfa BfV začiatkom októbra a na pondelkovej slávnosti predniesol svoj inauguračný prejav. Na podujatí sa zúčastnili desiatky predstaviteľov bezpečnostných orgánov.
Merzova vláda chystá reformu spravodajcov
DPA pripomína, že vláda kancelára Friedricha Merza sa zaviazala reformovať zákony upravujúce činnosť spravodajských služieb krajiny, aby zabezpečila efektívnejšiu a účinnejšiu výmenu údajov medzi rôznymi orgánmi.