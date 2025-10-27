VAROVANIE vedcov a známych osobností: SPOMAĽTE vývoj AI, hrozí nám strata slobody a vyhynutie!

SAN FRANCISCO - Vedecká obec už dlhší čas varuje pred veľmi rýchlym napredovaním v oblasti vývoja umelej inteligencie (AI). Pred niekoľkými rokmi bolo ešte nepredstaviteľné, aby sa pomôcky AI dostali aj k bežnej strednej triede obyvateľstva. Dnes sú už rôzne pomôcky AI súčasťou vyhľadávacích webov a dostupné pre širokú verejnosť. Niekedy je menej viac a k varovaniu vedcov sa pridali už aj známe osobnosti.
Významní vedci, IT špecialisti a známe osobnosti spoločne vyzvali na spomalenie pretekov o vytvorenie novej dokonalejšej formy AI, ktorá bude schopná prekonať ľudský intelekt. Informuje o tom Center fo AI Safety, pričom dáva do popredia pojem "superinteligencia".
Medzi významnejšími autormi výzvy sú aj držitelia Nobelovej ceny Geoffrey Hinton či Joshua Bengio, ktorí sú považovaní za stvoriteľov umelej inteligencie. Výzvu podpísal aj spoluzakladateľ Apple Steve Wozniak, či hlavný stratég prezidenta USA Steve Bannon.
Čo požadujú?
V dokumente sa uvádza, že "preteky AI o (vývoj) superinteligencie vyvolávajú obavy od ekonomického sektora až po oslabenie ľudskej moci, stratu slobody, občianskych práv a slobôd".
"V najhoršom prípade môže dôjsť až k narušeniu národnej bezpečnosti a s tým spojené vyhynutie ľudstva."
Vedci a známe osobnosti "vyzývajú na prerušenie vývoja umelej inteligencie", ktorý by nemal byť opätovne spustený skôr, ako sa široká vedecká obec zhodne, že vývoj bude "bezpečný a kontrolovaný", pričom tu musí byť aj veľká podpora od širokej verejnosti.
Dva pohľady
Superinteligencia je definovaná ako forma AI, ktorá prevyšuje ľudské schopnosti. Niektorí experti v oblasti technologického vývoja sa obávajú, že ľudia by mohli v budúcnosti stratiť kontrolu nad týmito systémami. Slávny počítačový vedec Alan Turing ešte v 50. rokoch minulého storočia predpovedal, že "prevzatie kontroly strojmi je štandardným výsledkom".
Na druhej strane ale globálni lídri tvrdia, že víťazstvo v pretekoch o vývoj umelej inteligencie je kľúčové ako pre národnú bezpečnosť, tak pre pokrok v zdravotníctve či podnikateľskom sektore.