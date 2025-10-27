BOLTON - Britskú 23-ročnú ženu Charlotte Leaderovú objavili v byte v Boltone až po roku od jej smrti. Polícia uviedla, že jej posledné správy v telefóne patrili konverzácii s umelou inteligenciou ChatGPT, ktorú prosila o pomoc.
Rok ticha a desivý nález
Ako informuje denník Daily Mail, telo Charlotte Leaderovej našli policajti 6. augusta počas kontrolnej návštevy v jej byte v meste Bolton v grófstve Veľký Manchester. Na miesto boli privolaní po tom, čo správcovská spoločnosť nahlásila, že sa nemôže dostať do bytu, aby vykonala bežnú kontrolu energií.
Po vstupe dnu našli mladú ženu mŕtvu pod paplónom. Vyšetrovanie na súde v Böltone ukázalo, že Charlotte zrejme zomrela už v lete minulého roka. V chladničke mala potraviny s dátumom spotreby z júla 2024 a za dverami ležali hromady neotvorených listov.
Posledné slová patrili umelej inteligencii
Vyšetrovatelia pri prezeraní jej mobilného telefónu zistili, že jediné správy, ktoré v ňom zostali, boli konverzácie s ChatGPT. Žiadne hovory, žiadne správy od rodiny či priateľov.
Jej posledná správa, odoslaná 30. júla minulého roka, znela:
„Pomôž mi, zasa som si priniesla jedlo.“
ChatGPT jej odpovedal:
„Znie to, akoby si bola v konflikte s tým, že máš jedlo.“
Na to Charlotte napísala:
„Je to jedlo, ktoré som nechcela, a to ma frustruje.“
„Všetky správy mali rovnaký charakter. Nemala kontakt s nikým iným, len s ChatGPT,“ povedal pred súdom detektív inšpektor Paul Quinn.
Izolácia a tichý boj
Matka zosnulej, Chantay Simm, uviedla, že rodina stratila s Charlotte kontakt už v septembri 2021. Napriek opakovaným pokusom ju nedokázali vypátrať. Susedia potvrdili, že mladú ženu takmer nikdy nevideli opustiť byt.
Asistent koronera Stephen Teasdale vysvetlil, že Charlotte dlhodobo zápasila s psychickými problémami. V roku 2022 odmietla ponúkanú terapiu a odvtedy sa úplne stiahla. „Postupne sa odcudzila rodine aj službám, ktoré jej chceli pomôcť,“ uviedol.
Jej sestra Caroline Calow dodala, že Charlotte trpela poruchami príjmu potravy, vrátane bulímie, už od detstva. Napriek tomu vyšetrovatelia nenašli žiadne známky samovraždy.
Žiadne drogy, žiadne lieky
Detektívi potvrdili, že byt bol neuveriteľne čistý a pôsobil, akoby ho obývala osoba, ktorá sa oň starala. V priestore sa nenašli žiadne lieky, drogy ani náznaky sebapoškodzovania.
Podľa patológa Andrewa Coatesa z Kráľovskej nemocnice v Boltone bolo vyšetrovanie tela komplikované, pretože pozostatky boli mumifikované – proces, ktorý podľa neho mohol trvať približne rok.
Otvorený verdikt a rodinný žiaľ
Súd uzavrel prípad otvoreným verdiktom, pretože sa nepodarilo určiť presnú príčinu smrti. Rodina po zverejnení výsledkov vydala dojímavé vyhlásenie: „Charlotte bola krásna a nadaná mladá žena. Milovala hudbu, hrala na gitaru aj klavír a mala vášeň pre umenie. Navždy nám bude chýbať.“