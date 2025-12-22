Taliansko uložilo Apple mastnú pokutu: Technologický gigant mal zneužívať dominantné postavenie na trhu

RÍM - Taliansky úrad na ochranu hospodárskej súťaže v pondelok oznámil, že americkému technologickému gigantovi Apple uložil pokutu 98 miliónov eur pre zneužívanie dominantného postavenia na trhu mobilných aplikácií. Protimonopolný úrad vo vyhlásení uviedol, že firma Apple zneužila pravidlá o ochrane súkromia na trhu, na ktorom „má mimoriadne dominantnú pozíciu prostredníctvom svojho obchodu App Store“. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa talianskeho úradu na ochranu hospodárskej súťaže jeho prešetrovanie ukázalo, že pravidlá na ochranu súkromia, ktoré Apple uplatňuje voči konkurenčným developerom aplikácií distribuovaných prostredníctvom obchodu App Store, majú „reštriktívnu povahu“. Pravidlá funkcie spoločnosti Apple na sledovanie transparentnosti aplikácií (ATT) „sú prijaté jednostranne a poškodzujú záujmy komerčných partnerov Applu“, poznamenal úrad.
Pokutu v sume 150 miliónov eur v tomto roku pre funkciu ATT dal firme Apple aj francúzsky protimonopolný úrad. Táto funkcia, ktorú spoločnosť Apple zaviedla v roku 2021, vyžaduje, aby aplikácie získali súhlas používateľov na sledovanie ich aktivity v oblasti iných aplikácií a na webových stránkach. Kritici obviňujú Apple z toho, že funkciu ATT využíva na podporu svojich vlastných reklamných služieb a na reštrikciu konkurentov. Apple funkciu ATT obhajuje ako nástroj na ochranu súkromia.