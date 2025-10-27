Izrael opäť útočil na území Libanonu! O život prišli traja ľudia: OSN žiada pre civilistov bezpečný odchod

BEJRÚT - Útoky, ktoré izraelská armáda podnikla v nedeľu na juhu a východe Libanonu, si vyžiadali tri obete na životoch, informovalo v noci na pondelok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael tvrdí, že pri útokoch zasiahol dvoch členov šiitského militantného hnutia Hizballáh podporovaného Iránom. Informovala o tom agentúra AFP.
Izrael vo svojich útokoch na libanonskom území pokračuje napriek takmer rok trvajúcemu prímeriu, pričom tvrdí, že jeho terčmi sú pozície Hizballáhu. Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že pri útoku vo východnom Libanone zabila Alího Husajna Musávího, ktorého označila za „obchodníka so zbraňami a pašeráka konajúceho v mene Hizballáhu“. Podľa izraelskej armády bol predstaviteľ Hizballáhu zabitý aj pri inom útoku na juhu Libanonu.
Organizácia Spojených národov v nedeľu uviedla, že izraelský dron zhodil granát v blízkosti jej mierových síl (UNIFIL) v meste Kfar Kila na juhu Libanonu a že izraelský tank vystrelil smerom k hliadke UNIFIL. „Tieto kroky izraelskej armády porušujú suverenitu Libanonu a predstavujú ignorovanie bezpečnosti mierových síl,“ uviedlo vo vyhlásení velenie UNIFIL.
Minulý týždeň osobitná spravodajkyňa OSN pre AFP uviedla, že izraelské útoky na zjavne civilné vozidlá v Libanone môžu predstavovať vojnové zločiny, aj keď Izrael tvrdí, že cieľom týchto útokov boli príslušníci Hizballáhu. Posledná vojna medzi Izraelom a Hizballáhom si v Libanone vyžiadala viac než 4000 obetí vrátane stoviek civilistov a spôsobila škody za asi 11 miliárd dolárov. V Izraeli počas vojny zahynulo 127 ľudí vrátane 80 vojakov.
Vojnový konflikt sa začal 8. októbra 2023
Tento vojnový konflikt sa začal 8. októbra 2023 po cezhraničných raketových útokoch Hizballáhu na Izrael a súčasne deň po vpáde palestínskych kománd vedených hnutím Hamas do južného Izraela, ktorý vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy. Konflikt sa v novembri 2024 skončil uzavretím prímeria. V jeho rámci sa izraelské jednotky mali stiahnuť z južného Libanonu, zatiaľ čo Hizballáh sa mal presunúť severne od rieky Litání a demontovať všetku vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny.
Podľa dohody môžu byť na juhu Libanonu nasadené iba libanonská armáda a jednotky UNIFIL. Pod tlakom Spojených štátov a zo strachu pred ďalšou eskaláciou izraelských útokov libanonská vláda začala kroky smerujúce k odzbrojeniu Hizballáhu, čo toto hnutie a jeho spojenci odmietajú. Napriek podmienkam prímeria má Izrael stále rozmiestnené jednotky na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické.
OSN žiada zaistiť pre civilistov bezpečný odchod z mesta al-Fášir
Organizácia Spojených národov v nedeľu vyzvala na zaistenie bezpečného odchodu civilistov uväznených v sudánskom meste al-Fášir, o ktorom polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v nedeľu deklarovali, že nad ním prevzali úplnú kontrolu. Informovala o tom agentúra AFP. Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher vo svojom vyhlásení vyjadril hlboké znepokojenie nad správami o civilných obetiach a nútenom vysídľovaní sprevádzajúcich boje v al-Fášire, ktorý bol poslednou väčšou mestskou aglomeráciou v západnom Dárfúre, ktorá nebola v rukách RSF.
Fletcher upozornil, že vzhľadom na postup povstalcov do vnútra mesta sú únikové cesty odrezané a „státisíce civilistov sú uväznené a vydesené – ostreľované, hladujúce a bez prístupu k potravinám, zdravotnej starostlivosti alebo bezpečiu.“ „Civilistom musí byť umožnený bezpečný prechod a prístup k pomoci,“ apeloval Fletcher. Zdôraznil, že tí, ktorí utekajú do bezpečnejších oblastí, musia mať možnosť urobiť tak bezpečne a dôstojne. Tí ľudia, ktorí zostávajú - vrátane miestnych záchranárov -, zasa musia byť chránení, uviedol Fletcher. Vyzval súčasne okamžite zastaviť útoky na civilistov, nemocnice a na ľudí zapojených do humanitárnych operácií.
Uväznených približne 260-tisíc civilistov
V al-Fášire je bez jedla a pomoci uväznených približne 260.000 civilistov. Polovica z nich sú deti, dodala AFP. Fletcher informoval, že OSN má pripravené zásoby na záchranu životov civilistov, ale zintenzívnené útoky znemožňujú dopraviť túto pomoc k ľuďom v núdzi. Vyzval na okamžité prímerie v al-Fášire, v celom Dárfúre a v celom Sudáne a deklaroval, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, sa za to musia zodpovedať.