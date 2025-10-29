Šokujúce vyhlásenie z vojnou rozvráteneho Sudánu: RSF ovládli al-Fášir a chcú zjednotiť celú krajinu

CHARTÚM - Veliteľ sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) Muhammad Hamdán Daklú v stredu vyhlásil, že Sudán bude zjednotený prostredníctvom „mieru alebo vojny“.
„Oslobodenie al-Fáširu je príležitosťou na zjednotenie Sudánu a my hovoríme: zjednotenie Sudánu bude mierom alebo vojnou,“ povedal veliteľ RSF v prejave vysielanom na svojom oficiálnom kanáli na platforme Telegram.Jeho vyhlásenie prišlo tri dni po tom, ako sily RSF obsadili strategické mesto al-Fášir, čím získali kontrolu nad rozsiahlou oblasťou Dárfúru.Faktický líder Sudánu Abdal Fattáh Burhán - Daklúov protivník - a veliteľ regulárnej armády, v pondelok potvrdil, že jeho jednotky sa z mesta stiahli.
Sudánska armáda ustúpila z mesta al-Fášir: Kontrolu prevzali polovojenské Sily rýchlej podpory
Daklú vo vyhlásení požiadal „o odpustenie obyvateľov al-Fáširu za katastrofu, ktorá ich postihla“ počas jedenapolročného obliehania mesta a záverečného útoku. „Ale... vojna nám bola nanútená,“ dodal.Európska únia predtým obvinila RSF z „brutality“ a uviedla, že existujú dôkazy o cielenom napádaní civilistov na základe ich etnickej príslušnosti.„Do al-Fáširu dorazili vyšetrovatelia a my dodržiavame zákon. Vyžadujeme vyvodenie zodpovednosti voči každému, kto pochybil,“ povedal Daklú a trval na tom, že jeho sily sú „mierumilovní ľudia“.Videá zobrazujúce násilie, svedectvá očitých svedkov a satelitné snímky podnietili obvinenia z masakrov v spomínanom meste po tom, čo nad ním bojovníci RSF prevzali kontrolu.
Od nedele utieklo pred bojmi viac ako 36.000 ľudí, z ktorých väčšina smerovala na okraj mesta a do mesta Tawíla - približne 70 kilometrov na západ. Podľa Organizácie Spojených národov už v Tawíle našlo útočisko viac ako 650.000 vysídlených osôb.RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.