Magyar čelí hrozbe škandálu: Hovorí o pripravenej diskreditácii

BUDAPEŠŤ- Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar vo štvrtok verejne upozornil na údajne pripravovanú diskreditačnú kampaň vládnej strany Fidesz, ktorá má podľa neho zahŕňať zverejnenie tajne nahratého intímneho videa. Magyar priznal, že v lete 2024 bol v istom byte, kde ho zviedla bývalá priateľka, a dodal, že vtedy mu nedošlo, že môže ísť o spravodajskú hru.
Líder opozičnej strany na Facebooku ďalej povedal, že v danom budapeštianskom apartmáne boli neznáme osoby a okrem alkoholu tam boli aj drogy, nič z toho však nepožil. „Neposkytnem Viktorovi Orbánovi príležitosť, aby týždne odvádzal pozornosť od skutočných problémov,“ dodal Magyar, ktorý tento krok označil za zúfalý pokus vládnej moci o jeho politickú likvidáciu a o prekrytie ekonomických a spoločenských problémov krajiny spravodajským spôsobom ruského typu. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať 12. apríla, sa vyostruje kampaň, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi Magyarovou stranou TISZA a Fideszom premiéra Orbána. „Ukázalo sa, že Péter Magyar žije dvojaký život: na verejnosti ukazuje jednu tvár a v noci druhú. Priznal sa. Je to dvojtvárny klamár,“ reagoval komunikačný riaditeľ Fideszu Tamás Menczer.