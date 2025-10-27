Útok Húsiov! Vtrhli do sídla OSN v Saná a skonfiškovali elektronické zariadenia

SANÁ — Jemenskí povstalci húsíovia vtrhli v nedeľu do sídla Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v hlavnom meste Saná, odkiaľ odniesli elektronické zariadenia a zadržali niekoľko miestnych zamestnancov. Pre agentúru DPA to uviedol miestny zdroj.
„Ozbrojení húsíovia vtrhli do sídla UNHCR v Saná, hodiny prehľadávali priestory a na niekoľko hodín zadržali niekoľko miestnych zamestnancov,“ povedal zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. Dodal, že zamestnanci boli po výsluchu prepustení. Ozbrojenci sa podľa zdroja zmocnili aj databázy príjemcov pomoci UNHCR.
Vtrhli do ďalších priestorov patriacich OSN
V sobotu húsíovia vtrhli do ďalších priestorov patriacich OSN vrátane kancelárie vyslanca OSN pre Jemen a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj do bydlísk niekoľkých zamestnancov Svetového potravinového programu (WFP) v Saná. Podľa spomínaného zdroja dvaja zamestnanci zadržaní v sobotu zatiaľ neboli prepustení. Húsíovia útočia na agentúry OSN od augusta, pričom zadržali aj mnohých ich zamestnancov. Okrem iného tvrdia, že vykonávajú špionážne a iné aktivity. Minulý týždeň OSN v uviedla, že povstalci zadržiavajú v Saná svojvoľne 53 jej zamestnancov.