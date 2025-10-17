Protesty proti Trumpovi: Očakáva sa účasť miliónov ľudí

WASHINGTON - Na celonárodných protestoch proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v sobotu očakáva účasť miliónov Američanov, uviedla agentúra AFP. Protesty usporadúva hnutie Žiadni králi (No Kings), ktoré združuje približne 300 organizácií.
Organizátori naplánovali viac ako 2600 demonštrácií, ktoré sa budú konať naprieč Spojenými štátmi - od San Francisca po New York - a v niektorých mestách v Kanade. Ich účastníci chcú podľa vyhlásenia vyslať odkaz, že USA sú krajina, kde sú si všetci ľudia rovní, a že sa nenechajú ovládať strachom ani silou. Najnovšia vlna protestov prichádza uprostred rastúcej frustrácie z pretrvávajúceho zastavenia činnosti vlády, tzv. shutdownu, a rozsiahleho odporu voči vojenským zásahom Trumpa proti mestám vedených demokratmi, poznamenal spravodajský portál Axios.
Vedenie Republikánskej strany - vrátane predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona - kritizovalo hnutie Žiadni králi za to, že sa chystá zorganizovať „zhromaždenie nenávisti voči Amerike“. Republikánsky senátor Roger Marshall dokonca vyhlásil, že na protestujúcich bude musieť reagovať Národná garda.
Prvé zhromaždenie hnutia sa konalo 14. júna
Prvé zhromaždenie hnutia sa konalo 14. júna ako reakcia na vojenskú prehliadku, ktorú Trump naplánoval na 250. výročie americkej armády a na svoje 79. narodeniny. Podľa AFP išlo o najväčší deň demonštrácií, ktorý prilákal obrovské davy ľudí, odkedy sa republikánsky prezident vrátil v januári do Bieleho domu.
Spoluzakladateľka iniciatívy Indivisible Project Leah Greenbergová, ktorú citovala francúzska agentúra, ostro kritizovala Trumpovu administratívu za vyslanie príslušníkov Národnej gardy do miest, tvrdý postup proti migrantom bez dokladov a stíhanie politických oponentov. „Ide o klasickú príručku autoritárskeho správania – vyhrážať sa, očierňovať, klamať a strašiť ľudí, aby sa podriadili. My sa však nenecháme zastrašiť. Nenecháme sa zlomiť,“ dodala Greenbergová.