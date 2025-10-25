Krajiny OSN podpísali Dohovor proti počítačovej kriminalite

HANOJ - Vyše 60 členských krajín Organizácie Spojených národov (OSN) podpísalo v sobotu vo vietnamskom Hanoji dohodu, ktorá má za cieľ bojovať proti počítačovej kriminalite. Urobili tak napriek odporu skupiny technologických spoločností a organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv, ktoré varovali pred možným rozšírením štátneho dohľadu. Informuje o tom agentúra AFP.
Cieľom nového globálneho právneho rámca je posilniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti digitálnej kriminalite - od detskej pornografie po nadnárodné kyberpodvody a pranie špinavých peňazí.
Dôležitý míľnik, ale len začiatok
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil dohodu za „dôležitý míľnik“. Dodal však, že je to len začiatok. „Každý deň sofistikované podvody ničia rodiny, okrádajú migrantov a odčerpávajú miliardy dolárov z našej ekonomiky... Potrebujeme silnú, prepojenú globálnu odozvu,“ povedal v sobotu vo vietnamskom hlavnom meste.
Dohovor OSN proti počítačovej kriminalite prvýkrát navrhli ruskí diplomati v roku 2017 a po zdĺhavých rokovaniach bol minulý rok schválený konsenzom.
Odporcovia dokumentu - nezvyčajné spojenectvo aktivistov za ľudské práva a veľkých technologických spoločností - však odsudzujú jeho príliš široký rozsah. Tvrdia, že všeobecné znenie dohody by mohlo viesť k zneužívaniu moci a umožniť cezhraničné represie voči vládnym kritikom.
Obavy o ochranu údajov a novinárov
„Počas rokovaní o zmluve bolo vyjadrených viacero obáv týkajúcich sa toho, ako v konečnom dôsledku prinúti spoločnosti zdieľať údaje,“ povedala Sabhanaz Rašid Diyaová, zakladateľka think tanku Tech Global Institute. „Je to takmer automatické schválenie veľmi problematického postupu, ktorý sa používa proti novinárom a v autoritárskych krajinách,“ povedala agentúre AFP.