Tureckou vládou vymenovaný správca prevzal kontrolu nad proopozičným TV kanálom

ISTANBUL - Turecké úrady v sobotu prevzali kontrolu nad proopozičnou televíznou stanicou Tele1 a zrušili jej kanál na videoplatforme YouTube. Stalo sa tak deň po zatknutí jej šéfredaktora Merdana Yanardaga, ku ktorému došlo v rámci nového vyšetrovania opozičného starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua pre obvinenia zo špionáže, informovala agentúra AFP.
Yanardag v príspevku na platforme X, ktorý zverejnili jeho právnici len niekoľko hodín po tom, čo vládou vymenovaný správca začal riadiť Tele1, uviedol, že jeho väzba bola v sobotu predĺžená o 24 hodín.
"Toto je znak toho, že krajina smeruje k totalitnému režimu. Je to ťažká rana pre slobodu tlače," napísal Yanardag. „Toto je šikanovanie. Je to likvidácia tlače a slobody prejavu. Je to netolerancia voči nezávislým médiám a opačným názorom,“ dodal.
Štát prevzal kontrolu nad Tele1
Televízny kanál Tele1 prevzal Turecký fond poistenia vkladov (TMSF), ktorý bol v septembri vymenovaný za správcu spoločnosti Can Holding, jedného z najväčších súkromných konglomerátov v Turecku, zahŕňajúceho aj tri veľké televízne stanice.
Z vysielania zmizli správy aj spravodajstvo
Správu o prevzatí Tele1 vládou vymenovaným správcom oznámila samotná stanica v piatok večer. Z jej vysielania okamžite zmizol všetok spravodajský obsah, ktorý nahradili dokumentárne filmy a programy zamerané na zdravie, píše AFP.
Postupne bol redukovaný aj obsah na kanáli na YouTube, až nakoniec úplne zmizol a zobrazila sa len správa „Tento kanál nie je dostupný“.
Imamoglu bol zadržaný v marci v rámci vyšetrovania úplatkárstva, ktoré je všeobecne považované za politicky motivované. V nedeľu ráno má v súvislosti s obvineniami zo špionáže predstúpiť pred sudcu, uviedla na platforme X opozičná Republikánska ľudová strana (CHP), za ktorú chcel Imamoglu v roku 2028 kandidovať na prezidenta.
Opozičný líder hovorí o zastrašovaní médií
Líder CHP Ozgur Özel v príspevku na X označil obvinenie zo špionáže za „úplne absurdné“. Stanica Tele1 sa podľa neho stala terčom útokov, pretože „informuje o faktoch“. Obvinil vládu, že medzi politikmi, občianskou spoločnosťou, podnikateľmi, umelcami a médiami sa snaží šíriť strach.