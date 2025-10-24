Prokurátori vo Francúzsku sú optimistickí: Zlodejov šperkov z Louvru vraj dolapia čoskoro

PARÍŽ- Francúzski prokurátori sú optimistickí, že sa poradí dolapiť zlodejov, ktorí v nedeľu ukradli z parížskeho múzea Louvre šperky v hodnote 88 miliónov eur. Vyšetrovatelia z miesta činu získali viac ako 150 vzoriek DNA, odtlačkov prstov a ďalších dôkazov. Informuje o tom píše podľa agentúry DPA.
„Na mieste činu bolo zaistených viac ako 150 vzoriek DNA, odtlačkov prstov a iných stôp, ako aj na prilbe, uhlových brúskach, rukaviciach, veste a iných veciach, ktoré zlodeji použili a zanechali na mieste,“ povedala parížska prokurátorka Laure Beccuauová pre denník Ouest-France. „Analýzy trvajú nejaký čas, aj keď sú pre laboratóriá prioritou. Očakávame, že v najbližších dňoch budeme mať výsledky, ktoré nám môžu poskytnúť stopy, najmä ak páchatelia majú záznam v registri trestov,“ vysvetlila Beccuauová.
K incidentu došlo v nedeľu dopoludnia. Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka, informovala v stredu televízia BFM s odvolaním sa na nahrávku, ktorú má k dispozícii. Páchateľov bolo po krádeži možné podľa prokurátorky sledovať vďaka videokamerám v Paríži aj ďalších francúzskych departementoch. Proces „vyhodnocovania všetkých dostupných záznamov z verejných a súkromných kamier v oblastiach, ktoré mohli zodpovedať rôznym únikovým trasám“, si vyžiadal obrovské úsilie, priblížila.
Polícia preveruje aj možnú pomoc zvnútra múzea
„Samozrejme, chceme nájsť páchateľov čo najskôr, aby sme mohli získať šperky späť skôr, ako by drahokamy mohli byť odstránené a kovy roztavené,“ pokračovala prokurátorka. Vyšetrovatelia preverujú všetky hypotézy vrátane možnosti, že zlodeji mali pomoc od niekoho z múzea. Beccuauová tiež potvrdila, že na pátraní po zlodejoch sa podieľa asi 100 vyšetrovateľov z jednotiek bojujúcich proti závažnej trestnej činnosti a obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami. Vyjadrila nádej, že obrovská mediálna pozornosť venovaná tomuto prípadu odradí páchateľov od pokusu o prevoz ukradnutých šperkov.
Zamestnankyňa múzea, ktorá bola v čase vlámania v službe, v piatok pre televíziu RTL povedala, že vzhľadom na vysoký počet bezpečnostných pracovníkov v čase vlámania sa na miesto činu ponáhľalo niekoľko zamestnancov. To podľa nej urýchlilo útek zlodejov a znamenalo, že nedokázali podpáliť hydraulickú plošinu, ktorú použili na vstup, a že na mieste zanechali niektoré veci. „Ani vo vnútri galérie nevzali všetko, čo chceli. Mohlo to byť ešte horšie,“ dodala zamestnankyňa. Riaditeľka Louvru Laurence des Carsová v stredu priznala „hrozné zlyhanie“ zo strany inštitúcie a vyhlásila tiež, že pokrytie bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nie je dostatočné.