Polícia vyšetruje krádež v obci Kurov: Zlodej z domu ukradol 6200 eur

KUROV - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kurove vyšetruje krádež v obci. V tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Doposiaľ neznámy páchateľ v stredu (22. 10.) predpoludním vstúpil na pozemok jedného z rodinných domov v okrese Bardejov. Bez zjavných známok použitia násilia vošiel do domu, celý ho prehľadal. Našiel peniaze v peňaženke i v neuzamknutej pokladničke, celkovo vo výške 6200 eur. Polícia po páchateľovi intenzívne pátra,“ uviedla Ligdayová.
Polícia upozorňuje, že ponechávať si doma vyššiu finančnú hotovosť nie je bezpečné. „Ak je na to pádny dôvod, takto doma uložené peniaze je nutné aj dostatočne zabezpečiť pred zlodejmi a o tejto skutočnosti s nikým nekomunikovať,“ dodala Ligdayová.