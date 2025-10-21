Proces s Ivom Petrášom obžalovaným zo znásilnenia študentky Sone odštartoval v Bratislave

BRATISLAVA - Na Mestskom súde Bratislava I sa v utorok začal proces s Ivom P., obžalovaným zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody študentky Sone. Odohrať sa to malo v septembri 2023. Prokurátorka navrhla vylúčiť verejnosť z celého hlavného pojednávania z dôvodu dôležitého záujmu poškodenej vzhľadom na charakter skutku. Súd návrhu nevyhovel. Zdôvodnil to tým, že poškodená nie je prítomná a ak by vzišla potreba vypočuť ju osobne, verejnosť by vylúčili. Senát zároveň pripustil vylúčenie verejnosti do budúcnosti aj pri iných úkonoch konania. Obžalovaný neurobil vyhlásenie o vine alebo nevine.
„Ide o trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti a nazdávam sa, že si to vyžaduje aj ochrana súkromného života obete znásilnenia, ktorá zahŕňa ochranu osobnej integrity a dôstojnosti a ochranu obete pred sekundárnou viktimizáciou,“ odôvodnila prokurátorka svoj návrh vylúčiť verejnosť. Obhajoba nesúhlasila s prednesenou obžalobou. Ivo Petráš oľutoval skutok, týkajúci sa obmedzovania osobnej slobody. Vylúčil však, že by prišlo k znásilneniu. Spáchaný skutok opísal vo svojej výpovedi. Priznal, že poškodenú viackrát intoxikoval. Obžalovaný potvrdil, že v priebehu skutku bol aj pod vplyvom alkoholu. Nevedel uviesť, kde stretol poškodenú ani kedy s ňou prišiel k nemu domov.
Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva Petráša z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby. Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi Petrášovi trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone. ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.