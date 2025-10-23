Nový Zéland trápi silný vietor: Zrušených bolo sto letov, tisíce domov sú bez prúdu

WELLINGTON - Silný vietor dosahujúci v nárazoch rýchlosť až 155 kilometrov za hodinu sužuje Nový Zéland. Bez prúdu je asi 90.000 domácností a úrady zrušili viac ako stovku letov. Ako informovala agentúra Reuters, zrušené boli všetky letecké spojenia s Wellingtonom a Christchurchom. Bola zastavená premávka na časti železničných tratí a uzavretých niekoľko ciest.
Silný vietor postihol celý Južný ostrov a južné časti Severného ostrova. Novozélandská meteorologická agentúra vydala najvyšší, červený stupeň varovania pred vetrom pre centrálne oblasti vrátane Canterbury a Wellingtonu. V oblasti Canterbury vyhlásili úrady stav núdze. Červený stupeň sa vydáva len v extrémnych prípadoch a ľudia pri ňom majú - ak je to možné - zostať doma, nevychádzať von a nikam necestovať. V najhoršie postihnutých oblastiach boli zatvorené niektoré vládne budovy a parky.
Núdzový stav v Canterbury vstúpil do platnosti v stredu večer a umožnil úradom zmobilizovať zdroje na pomoc oblasti postihnutej víchricou a silným dažďom. Miestne médiá informovali, že na niektorých miestach vietor odnášal strechy, vyvracal stĺpy elektrického vedenia aj stromy. Vo Wellingtone v stredu odfúkal silný vietor ženu do cesty. Z nebezpečnej situácie, ktorá bola zachytená na videu, vyviazla bez zranení. Silný vietor a vlna horúčav tento týždeň sužuje tiež Austráliu, kde v stredu zahynuli dvaja muži, ktorí sa napriek varovaniu vydali surfovať pri pobreží štátu Viktória. Počasie tiež zvyšuje riziko lesných požiarov.