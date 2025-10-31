Dráma na oblohe: Posádka mala problémy s riadením lietadla! Núdzové pristátie a zranení

TAMPA - Let americkej spoločnosti JetBlue Airways, ktorý vo štvrtok letel z mexického letoviska Cancún do New Jersey, bol odklonený do Tampy na Floride kvôli problémom s riadením letu, ktoré viedli k zraneniu niekoľkých cestujúcich. Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na Federálny úrad pre letectvo (FAA) a leteckú spoločnosť.
Aerolinky bezprostredne neuviedli, koľko ľudí bolo zranených. FAA incident vyšetruje. Lietadlo Airbus 320, ktoré odletelo z medzinárodného letiska v Cancúne v Mexiku a mierilo na medzinárodné letisko Newark Liberty v New Jersey, pristálo okolo 14:19 miestneho času (19:19 SEČ) v Tampe na Floride.
Aerolinky JetBlue uviedli, že lietadlo zaznamenalo pokles výšky. Po pristátí zdravotníci vyšetrili cestujúcich a členov posádky a tí, ktorí potrebovali ďalšiu starostlivosť, boli prevezení do miestnej nemocnice. Lietadlo bolo zatiaľ vyradené z prevádzky, aby mohlo byť skontrolované. Letecká spoločnosť uviedla, že povedie vyšetrovanie, aby zistila príčinu problému.