MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási veľký posun! Tvrdí, že dobylo ďalšie dve dediny na juhovýchode Ukrajiny

KYJEV/MOSKVA - Ruské ministerstvo obrany v stredu večer oznámilo, že jeho sily dobyli ďalšie dve dediny na juhovýchode Ukrajiny. Kontrolu prevzali nad obcou Pavlivka v Záporožskej oblasti a nad dedinou Ivanivka v Dnepropetrovskej oblasti. Informuje o tom agentúra Reuters.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:40 Ruské bezpilotné lietadlá zaútočili druhú noc po sebe na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, kde zranili štyri osoby a poničili niekoľko budov. Napísala to dnes agentúra Reuters. Rusko noc predtým na Kyjev a jeho okolie vyslalo štyri stovky dronov a bezmála tridsiatku rakiet, ktoré pripravili o život šesť ľudí.
6:38 Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila kľúčové obmedzenia pre používanie niektorých striel dlhého doletu, ktoré Ukrajina dostala od západných spojencov. Napísal to dnes list The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Rozhodnutie podľa nich umožní Kyjevu zintenzívniť útoky na ciele v Rusku a zvýšiť tlak na Kremeľ. Trump ale vzápätí informácie WSJ označil za nepravdivú správu a vyhlásil, že USA nemajú so spomínanými strelami nič spoločné.
6:19 Americký prezident Donald Trump dúfa, že nové sankcie, ktoré Spojené štáty v stredu večer uvalili na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil budú v platnosti iba krátkodobo a čoskoro budú zrušené. Vyjadril sa tak na stretnutí v Bielom dome s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem. Informuje o tom agentúra AP a AFP.
Úspechy hlási aj ukrajinská armáda
Ruské tlačové agentúry zároveň v noci na štvrtok citovali ministerstvo obrany, podľa ktorého výsadkári a ďalšie ruské jednotky prekročili rieku Dneper a prevzali kontrolu nad ostrovom Karantynnyj neďaleko juhoukrajinského mesta Cherson. Ukrajinská armáda minulý týždeň uviedla, že ruské sily sa na ostrove neúspešne pokúsili vylodiť.
Úspechy na fronte hlási aj ukrajinská armáda, ktorá tvrdí, že opätovne získala kontrolu na dedinou Kučeriv Jar neďaleko mesta Dobropilľa. Začiatkom augusta ruské sily nečakane prelomili frontovú líniu východne od Dobropillie a postúpili takmer o 20 kilometrov. Po nasadení ukrajinských záloh boli čiastočne zatlačené späť.