Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu

Richard Takáč Zobraziť galériu (4)
Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc
TASR

BRATISLAVA - Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť. Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) pripomenula, že vláda SR má v rukách Sociálno-klimatický fond a vie domácnostiam s negatívnymi dosahmi pomôcť. Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Uhlíková neutralita 

"Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého," uviedol Takáč k uhlíkovej neutralite s tým, že Európa klimatickou krízou nepohne, ak sa k nej nepridajú Čína či USA. Európska únia zároveň proti iným regiónom nemôže stratiť konkurencieschopnosť.

archívne video

Tlačová konferencia Hlas-SD na tému: Emisné povolenky ETS 2 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Stohlová politikom vládnej koalície vyčítala, že občanov strašia vysokými nákladmi na energie či dopravu v prípade zavedenia ETS2. "Je tu Sociálno-klimatický fond, ktorý má na starosti podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD), ale v rámci toho má úlohu využívať ho a priniesť legislatívu vhodnú minister Tomáš Taraba (nominant SNS)," uviedla. Ako dodala, je v ňom približne 1,5 miliardy eur, ktoré Slovensko nepočíta do svojich financií a vie ich využiť napríklad na kompenzácie pre domácnosti.

Tamara Stohlová
Zobraziť galériu (4)
Tamara Stohlová  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kriminalita stúpa v celej EÚ 

Počas diskusie sa politici dotkli aj témy zvyšujúcej sa kriminality. Takáč k téme uviedol, že "z hľadiska štatistík a čísel, je to klesajúca tendencia". Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite. Zároveň však vyhlásil, že "nárast je v celej Európe".

"Je taká situácia celkovo," dodal. Za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery podľa neho obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov viedli ku kriminalite, legislatívne zmeny však nevylúčil.

Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. "Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia," vyhlásila.

Minister Takáč žiada ZRUŠENIE
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vláda zrejme nepožiada o dôveru pre dlhovú brzdu

Vláda podľa Takáča asi nebude Národnú radu (NR) SR žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026. "To neviem, či je potrebné kvôli tomu, že bol schválený rozpočet. V prípade, že by nebol schválený, tak by vláda musela žiadať o dôveru (pre dlhovú brzdu). Takýto scenár podľa mňa teraz už nehrozí. Vyriešilo sa to schálením rozpočtu," priblížil minister pôdohospodárstva.

Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery je podľa Stohlovej úplne jednoznačná. "Kto si ctí ústavu, tak vie, že vyslovovanie dôvery má prebehnúť bezodkladne. Ale tu už sme tak zvyknutí ako pri odvolávačkách, že táto koalícia sa bojí zodpovedať, bojí sa vysvetľovať, bojí sa hovoriť o prešľapoch, o kauzách. Toto je jednoducho vláda zbabelcov," zdôraznila Stohlová k téme vyslovovania dôvery vláde parlamentom.

Úspechy vo funkcii ministra 

Takáč pripomenul, že tento týždeň priniesol odpočet dvoch rokov vo funkcii agroministra. Podľa jeho slov sa mu podarilo dosiahnuť úspechy, "ktoré tu 20 rokov neboli".

Richard Takáč
Zobraziť galériu (4)
Richard Takáč  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Poľnohospodári za minulý rok a za tento rok dostali historicky najvyššie sumy zo štátneho rozpočtu z hľadiska štátnych schém pomoci a národných podpôr - na tzv. zelenú naftu, na kádavery, atď. Zachovávame toto aj napriek tomu, že konsolidujeme. Nekonsolidujeme tým, že by sme škrtli štátnu schému pomoci, " vyjadril sa Takáč s tým, že skonsolidoval svoj rezort, ale ide ešte šetriť aj na sebe.

"Prepúšťame, zlučujeme spoločnosti, máme spoločné verejné obstarávania, teda tam šetríme tie milióny, ako nám uložilo ministerstvo financií," dodal.

"V živote nedopustím, aby som prušoval zákon"

"Ja si myslím, že ľuďom na Slovensku, keď poviete meno pána Takáča alebo ministerstvo pôdohospodárstva alebo PPA-čka (Pôdohospodárska platobná agentúra), tak to, čo sa im hneď asociuje s ním, sú haciendy. O tom sme tu nič nepočuli," povedala k Takáčovmu odpočtu opozičná poslankyňa. Peniaze, ktoré išli z PPA na vybrané haciendy, mali ísť podľa jej slov poľnohospodárom. "Vy ste mali hájiť ich záujem a nie obhajovať túto ohavnú výzvu. Veď to je tak do očí bijúce," povedala.

"Je to výzva z roku 2015 - 2016. Ja s tým nemám nič spoločné. Počkajte si na poslanecký prieskum na PPA. Bude teraz šiesteho novembra. Ja v živote však nedopustím, aby som porušoval zákon a išiel podľa toho, čo si želá opozícia a niektoré vybrané médiá," kontroval šéf rezortu s tým, že chce byž korektný a spravodlivý. 

Ak niekto niečo porušil, tak bude znášať následky, ale ak má všetko v poriadku, tak ho nebudem lynčovať vo verejnom priestore len preto, že si to želá pani Stohlová z Progresívneho Slovenska," dodal.

Viac o téme: PoslankyňaDiskusiaMinister pôdohospodárstvaTA3NRSRPolitikaRichard TakáčTamara StohlováEmisné povolenkyETS2
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Máme zarobené na problém!
Máme zarobené na problém! Brusel nevylúčil právne kroky proti Slovensku pre zákaz dovozu ukrajinských komodít
Zahraničné
FOTO Vláda rokovala v obci
Vláda rokovala v obci Višňové: Schválila 1,8 milióna eur i úlohy pre rozvoj okresov Žilina a Bytča
Domáce
Minister pôdohospodárstva a rozvoja
Richard Takáč pokračuje v bilaterálnych rokovaniach s agroministrami EÚ
Domáce
Vláda stojí na strane
Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia Slovensko, uviedol Takáč
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?!
Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?!
Prominenti
Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia
Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia Gašpara a Kolíkovej po skončení relácie Na telo
Tlačová konferencia Gašpara a Kolíkovej po skončení relácie Na telo
Správy

Domáce správy

FOTO Pri chytení trojice zlodejov
Pri chytení trojice zlodejov v Dubovej asistoval aj policajný pes Max
Domáce
FOTO Richard Takáč
Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu
Domáce
FOTO Rušná noc na Kysuciach:
Rušná noc na Kysuciach: Požiar kontajnerov v Čadci poškodil dve blízko stojace osobné vozidlá
Domáce
Bratislava chystá modernizáciu spaľovne ZEVO: OLO už vyberá dodávateľa a rieši financovanie
Bratislava chystá modernizáciu spaľovne ZEVO: OLO už vyberá dodávateľa a rieši financovanie
Bratislava

Zahraničné

HOROR v detskom kútiku:
HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Útok nožom vo vlaku
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život
Zahraničné
FOTO Šok na verejnom podujatí:
Šok na verejnom podujatí: Ozbrojené osoby zastrelili starostu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse
Zahraničné

Prominenti

Roman Pomajbo
Roman Pomajbo už NEVLÁDZE! Veľká spoveď o rodine a ROZVODE: Trhlina v manželstve?!
Domáci prominenti
Petra Dubayová a Jakub
Prezradila ich FOTKA: Láska Petry a Jakuba vzplanula už v prvý natáčací deň Dunaja!? Nemuseli ju predstierať
Domáci prominenti
Jesse Eisenberg
Šokujúci krok hollywoodskeho herca: Daruje obličku cudziemu človeku!
Zahraniční prominenti
Boľavé rany, ktoré sa
Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najkrajšie cintoríny sveta ukrývajú
Najkrajšie cintoríny sveta ukrývajú hroby slávnych aj hotové umelecké diela
dromedar.sk
Rodičia, prestaňte to robiť!
Rodičia, prestaňte to robiť! Mladá učiteľka zo škôlky prehovorila BEZ SERVÍTKY: TOTO nám najviac lezie na nervy
Zaujímavosti
Chrípka vás zrazila do
Chrípka vás zrazila do postele? Nepotrebujete drahé lieky: Tieto domáce triky SKUTOČNE zaberajú
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Najslávnejší vedec sveta prehovoril o viere: Hawking odhalil, čo si NAOZAJ myslel o Bohu! Slová, ktoré vám nedajú spať
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
NHL
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
ME v hádzanej
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Serie A
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Bojové športy

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Bezpečnosť
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Návody
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Android
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Armádne technológie

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Návrat herca Johnyho Deppa na filmové plátno: Do Hollywoodu sa vráti ako Scrooge v novej temnej verzii Vianočnej koledy od Dickensa
Zahraničné celebrity
VIDEO: Návrat herca Johnyho Deppa na filmové plátno: Do Hollywoodu sa vráti ako Scrooge v novej temnej verzii Vianočnej koledy od Dickensa
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Richard Takáč
Domáce
Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu
HOROR v detskom kútiku:
Zahraničné
HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej
Útok nožom vo vlaku
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse

Ďalšie zo Zoznamu