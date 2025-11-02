Minister Takáč žiada ZRUŠENIE emisných povoleniek, vláda NEPOŽIADA o vyhlásenie dôvery: Vyriešilo to schválenie rozpočtu

BRATISLAVA - Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť. Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) pripomenula, že vláda SR má v rukách Sociálno-klimatický fond a vie domácnostiam s negatívnymi dosahmi pomôcť. Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.
Uhlíková neutralita
"Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého," uviedol Takáč k uhlíkovej neutralite s tým, že Európa klimatickou krízou nepohne, ak sa k nej nepridajú Čína či USA. Európska únia zároveň proti iným regiónom nemôže stratiť konkurencieschopnosť.
archívne video
Stohlová politikom vládnej koalície vyčítala, že občanov strašia vysokými nákladmi na energie či dopravu v prípade zavedenia ETS2. "Je tu Sociálno-klimatický fond, ktorý má na starosti podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD), ale v rámci toho má úlohu využívať ho a priniesť legislatívu vhodnú minister Tomáš Taraba (nominant SNS)," uviedla. Ako dodala, je v ňom približne 1,5 miliardy eur, ktoré Slovensko nepočíta do svojich financií a vie ich využiť napríklad na kompenzácie pre domácnosti.
Kriminalita stúpa v celej EÚ
Počas diskusie sa politici dotkli aj témy zvyšujúcej sa kriminality. Takáč k téme uviedol, že "z hľadiska štatistík a čísel, je to klesajúca tendencia". Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite. Zároveň však vyhlásil, že "nárast je v celej Európe".
"Je taká situácia celkovo," dodal. Za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery podľa neho obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov viedli ku kriminalite, legislatívne zmeny však nevylúčil.
Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. "Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia," vyhlásila.
Vláda zrejme nepožiada o dôveru pre dlhovú brzdu
Vláda podľa Takáča asi nebude Národnú radu (NR) SR žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026. "To neviem, či je potrebné kvôli tomu, že bol schválený rozpočet. V prípade, že by nebol schválený, tak by vláda musela žiadať o dôveru (pre dlhovú brzdu). Takýto scenár podľa mňa teraz už nehrozí. Vyriešilo sa to schálením rozpočtu," priblížil minister pôdohospodárstva.
Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery je podľa Stohlovej úplne jednoznačná. "Kto si ctí ústavu, tak vie, že vyslovovanie dôvery má prebehnúť bezodkladne. Ale tu už sme tak zvyknutí ako pri odvolávačkách, že táto koalícia sa bojí zodpovedať, bojí sa vysvetľovať, bojí sa hovoriť o prešľapoch, o kauzách. Toto je jednoducho vláda zbabelcov," zdôraznila Stohlová k téme vyslovovania dôvery vláde parlamentom.
Úspechy vo funkcii ministra
Takáč pripomenul, že tento týždeň priniesol odpočet dvoch rokov vo funkcii agroministra. Podľa jeho slov sa mu podarilo dosiahnuť úspechy, "ktoré tu 20 rokov neboli".
"Poľnohospodári za minulý rok a za tento rok dostali historicky najvyššie sumy zo štátneho rozpočtu z hľadiska štátnych schém pomoci a národných podpôr - na tzv. zelenú naftu, na kádavery, atď. Zachovávame toto aj napriek tomu, že konsolidujeme. Nekonsolidujeme tým, že by sme škrtli štátnu schému pomoci, " vyjadril sa Takáč s tým, že skonsolidoval svoj rezort, ale ide ešte šetriť aj na sebe.
"Prepúšťame, zlučujeme spoločnosti, máme spoločné verejné obstarávania, teda tam šetríme tie milióny, ako nám uložilo ministerstvo financií," dodal.
"V živote nedopustím, aby som prušoval zákon"
"Ja si myslím, že ľuďom na Slovensku, keď poviete meno pána Takáča alebo ministerstvo pôdohospodárstva alebo PPA-čka (Pôdohospodárska platobná agentúra), tak to, čo sa im hneď asociuje s ním, sú haciendy. O tom sme tu nič nepočuli," povedala k Takáčovmu odpočtu opozičná poslankyňa. Peniaze, ktoré išli z PPA na vybrané haciendy, mali ísť podľa jej slov poľnohospodárom. "Vy ste mali hájiť ich záujem a nie obhajovať túto ohavnú výzvu. Veď to je tak do očí bijúce," povedala.
"Je to výzva z roku 2015 - 2016. Ja s tým nemám nič spoločné. Počkajte si na poslanecký prieskum na PPA. Bude teraz šiesteho novembra. Ja v živote však nedopustím, aby som porušoval zákon a išiel podľa toho, čo si želá opozícia a niektoré vybrané médiá," kontroval šéf rezortu s tým, že chce byž korektný a spravodlivý.
Ak niekto niečo porušil, tak bude znášať následky, ale ak má všetko v poriadku, tak ho nebudem lynčovať vo verejnom priestore len preto, že si to želá pani Stohlová z Progresívneho Slovenska," dodal.