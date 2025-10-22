Lotyšsko na posilnenie pohraničnej obrany kupuje systém kladenia mín Skorpion 2

RIGA - Lotyšsko si objednalo diaľkovo ovládaný systém kladenia mín od nemeckého výrobcu zbraní Dynamit Nobel Defence. Pobaltská krajina to oznámila v stredu s tým, že súčasťou systému Skorpion 2 sú protitankové míny a ďalšie vybavenie za 58 miliónov dolárov. Informuje o tom agentúra DPA.
„Nákup systému kladenia mín je strategickým krokom k posilneniu obranných schopností našej krajiny,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Spruds. „Je to nevyhnutná súčasť širšieho plánu na posilnenie bezpečnosti a obrany východnej hranice Lotyšska,“ dodal.
Podobne ako susedné Estónsko a Litva si aj Riga chce zabezpečiť hranicu obrannými štruktúrami a fyzickými bariérami proti možným útokom z Ruska a jeho spojeneckého Bieloruska. V prípade útoku by agresora mohlo spomaliť aj kladenie mín. Postsovietske pobaltské krajiny sú členmi Európskej únie aj NATO a ruskú vojnu na Ukrajine považujú za priamu hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť.