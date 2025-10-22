Ochranka Louvru zohrali kľúčovú úlohu: Narušila plány páchateľov „lúpeže storočia“

PARÍŽ - Bezpečnostní pracovníci parížskeho múzea Louvre zohrali kľúčovú úlohu pri narušení plánu páchateľov „krádeže storočia“, ktorí v nedeľu z Apolónovej galérie ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Vyplýva to zo zvukovej nahrávky, ktorú získala televízia BFM. Podľa nej sa ochrankárom podarilo zlodejov zahnať na útek a zabrániť im podpáliť hydraulickú plošinu. Vďaka tomuto zásahu vyšetrovatelia získali viacero dôležitých stôp.
Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka: v nahrávke, ktorú má k dispozícii BFM, vedúci bezpečnostnej služby počas rozhovoru so zamestnancami múzea vysvetľuje, že „niekoľko ochrankárov vyšlo von a zahnalo ich na útek“. Tým zlodejom zabránili podpáliť auto s hydraulickou plošinou a navyše „ich takto prinútili zanechať (na mieste) korunu cisárovnej Eugénie.“ Za pomoci auta s hydraulickou plošinou pristaveného k budove Louvru zo strany nábrežia Seiny sa zlodeji predtým dostali na balkón a k oknu Apolónovej galérie. Na úteku sa zlodeji pokúsili toto zariadenie podpáliť. Z miesta činu ušli na dvoch motorkách, najprv smerom na cestný obchvat Paríža a potom na diaľnicu A6.
Na úteku zlodeji poodhadzovali alebo postrácali viacero predmetov: motorkársku prilbu, plynový horák, vysielačku, žltú reflexnú vestu, deku a dokonca aj kanister benzínu. Všetky tieto predmety sú teraz v rukách vyšetrovateľov, ktorí ich podrobujú analýzam. Auto s vysokozdvižným rebríkom a plošinou, aké sa vo Francúzsku používajú pri sťahovaní z vyšších poschodí, bolo ukradnuté deväť dní pred krádežou v Louvri. Podľa vyšetrovateľov ho páchatelia našli v online inzeráte a pri fingovanom predaji ho ukradli jej majiteľovi v meste Louvres v departemente Val-d’Oise. Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté.
Starý diamant sa dá prebrúsiť do iného tvaru
Nie je však vylúčená ani verzia, že išlo o krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu. Odborníčka na šperky z aukčného domu Sotheby’s Magali Teisseirová objasnila, že „starý diamant sa dá prebrúsiť do iného tvaru a ďalej predať. Bohužiaľ, ak sa prebrúsia, nemožno určiť ich pôvod, pretože už to nie sú kamene s rozpoznateľným brusom, fazetami alebo inklúziami.“
Podľa dražiteľa Oliviera Valmiera sa momentálne hrá o čas, aby sa zabránilo zničeniu ukradnutých šperkov roztavením ich zlata. „Cena zlata je momentálne extrémne vysoká. Tento týždeň dosiahla rekordných 120.000 eur za kilogram. Ale hodnota zlata je nižšia než hodnota jednotlivých drahých kameňov,“ vysvetlil. Dodal, že odborníkov schopných optimálne vybrúsiť diamanty tejto veľkosti je málo a takáto práca by mohla trvať niekoľko mesiacov. Vyšetrovatelia zvažujú aj možnosť zahraničného zasahovania a destabilizačnej schémy. Táto hypotéza však nie je primárna, najmä vzhľadom na profily osôb zadržaných pri iných nedávnych vlámaniach podobného charakteru v parížskych múzeách. Pripúšťa sa aj, že ide o krádež spáchanú v prospech organizovaného zločinu - v takomto prípade by šperky mohli byť následne použité na pranie špinavých peňazí.