Firma sa PRIŽIVILA na krádeži v Louvre: Škandalózna REKLAMA priamo z miesta incidentu

PARÍŽ – V súčasnej dobe sa snaží každá spoločnosť využiť aj tú najmenšiu príležitosť, aby prerazila. V prípade nemeckej firmy to platí dvojnásobne. Tá využila krádež šperkov v Louvre na vytvorenie nového reklamného banneru. Ten sa aj so sloganom šíri po sociálnych sieťach.
Nemecká spoločnosť, ktorá vyrába vysokozdvižné plošiny využila hneď dve krádeže, pričom v jednej z nich bola priamou obeťou. Firma Böcker bola nepriamo zapojená do krádeže, ktorá obletela celý svet.
Ukradnutá plošina
Z francúzskeho Louvru sa niekomu podarilo ukradnúť šperky v hodnote 88 miliónov eur. Ako sa neskôr ukázalo, zlodeji využili k vstupu do budovy vysokozdvižnú plošinu, ktorú vyrobila práve nemecká spoločnosť. Denník Stern uvádza, že spoločnosť Böcker predala plošinu pred niekoľkými rokmi istej francúzskej firme, ktorá ju prenajala tretej osobe. Minulý týždeň však plošinu niekto počas inštruktáže ukradol.
Reklama aj s policajtmi
Počas vyšetrovania polícia samozrejme uzavrela miesto činu aj blízky areál, odkiaľ sa zlodeji mali dostať nepozorovane do budovy Louvre. Na mieste zostalo aj vozidlo s vysokozdvižnou plošinou. Nemecká firma Böcker tento moment zaznamenala a z celého incidentu spravila reklamu.
Na reklamnom banneri, ktorý koluje po sociálnych sieťach, je vidieť uzavretý priestor okolo Louvru s vyšetrovateľmi, policajným vozidlom a spomínanou plošinou. Pod obrázkom je zreteľne viditeľný slogan so slovami: "Keď to musí ísť rýchlo."
Okrem toho sa pod hlavným sloganom píšu aj parametre plošiny. "Plošina dokáže prepraviť poklady o hmotnosti 400 kg rýchlosťou 42 metrov za minútu. A to všetko v úplnej tichosti."
Spoločnosť sa obhajuje
Riaditeľ nemeckej spoločnosti Alexander Böcker sa k reklame vyjadril, že "aj profesionálni zločinci vsádzajú na najlepšie vybavenie". Okrem toho dodal, že s páchateľmi ani so samotnou krádežou nemá jeho firma nič spoločné. "Stali sme sa súčasťou svetovej udalosti, pričom na reklamu dostávam prevažne pozitívne ohlasy," dodal.