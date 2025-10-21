Vodiči, spozornite! Doprava na diaľnici D2 je smerom do Bratislavy pre nehodu obmedzená

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Doprava na diaľnici D2 je smerom do Bratislavy na úrovni obce Veľké Leváre (21,5 kilometer) obmedzená. Na mieste sa stala dopravná nehoda nákladného vozidla. U vodiča policajti zistili prítomnosť alkoholu v organizme. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Vodič nákladného vozidla zišiel mimo vozovku, kde sa prevrátil. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu 3,52 promile. V danom úseku je kvôli záchranným zložkám blokovaný pravý jazdný pruh. Žiadame vodičov, aby pri prejazde úsekom zvýšili svoju pozornosť,“ uviedla Šimková.