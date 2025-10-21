Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Británia na žiadosť USA vyslala do Izraela malý kontingent vojenských plánovačov

LONDÝN - Britské ministerstvo obrany vyslalo do Izraela na žiadosť Spojených štátov malý kontingent vojenských plánovačov, aby sa tam pripojili k jednotke pod vedením USA s cieľom stabilizácie Pásma Gazy. Informuje správa agentúry Reuters.

Stabilizačné sily pod vedením Spojených štátov známe ako Civilno-vojenské koordinačné centrum (CMCC) majú mať za úlohu zaistiť bezpečnosť a stabilitu v Gaze. Ich zloženie, úlohy, štruktúra, právny status ani ďalšie náležitosti dosiaľ nie sú dohodnuté. USA silám poskytnú až do 200 svojich vojakov bez toho, aby boli nasadení priamo v Gaze. Agentúra Reuters uvádza, že americkí predstavitelia rokujú o zapojení do tejto jednotky aj s Indonéziou, Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom, Katarom, Tureckom a Azerbajdžanom.

Do CMCC bol začlenený

Hovorca britského rezortu obrany vo vyhlásení uviedol, že do CMCC bol začlenený „malý počet britských plánovačov vrátane dvojhviezdičkového zástupcu veliteľa“. Nasadenie britských jednotiek podľa neho zabezpečí, že Británia ostane zapojená do amerických snáh o stabilizáciu Gazy po skončení konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.

„Spojené kráľovstvo pokračuje v spolupráci s medzinárodnými partnermi na podpore prímeria v Gaze, aby zistilo, kde môže Spojené kráľovstvo najlepšie prispieť k mierovému procesu,“ dodal. Britské médiá informovali, že minister obrany John Healey v pondelok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo má „špecializované skúsenosti a zručnosti, ktorými sa ponúklo prispieť“. Dodal, že hoci Londýn nevedie stabilizačné snahy, bude v nich zohrávať svoju úlohu.

SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
Správy
Hojsík v EP o využití ruských zmrazených aktív v EÚ na podporu Ukrajiny
Hojsík v EP o využití ruských zmrazených aktív v EÚ na podporu Ukrajiny
Správy
Ondruš v EP o využití ruských zmrazených aktív v EÚ na podporu Ukrajiny
Ondruš v EP o využití ruských zmrazených aktív v EÚ na podporu Ukrajiny
Správy

Astro archetyp ženy: Bohyne zverokruhu, ktoré vždy dostanú každého chlapa, takto to robia
Partnerské vzťahy
Astro archetyp ženy: Bohyne zverokruhu, ktoré vždy dostanú každého chlapa, takto to robia
Poľský minister to povedal
Zahraničné
Poľský minister to povedal jasne: Ostré varovanie pred preletom Putina! Bude vydaný súdu v Haagu
Nemecko to myslí naozaj
Zahraničné
Nemecko to myslí naozaj vážne: Už otvorene hovorí o vojne! Vyzýva, aby si ľudia urobili zásoby
Kim Čong-un
Zahraničné
Kim Čong-un dostal príučku: Zradil ho ten, kto mu má verne slúžiť! Veľké poníženie
Obrovská tragédia! Chlapci zobrali
Domáce
Obrovská tragédia! Chlapci zobrali auto starého otca a havarovali: Jeden z nich zomrel

