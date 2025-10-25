V Británii zaistili rekordné množstvo falošných prípravkov na chudnutie

LONDÝN - V továrni v anglickom meste Northampton bolo skonfiškovaných viac ako 2000 falošných dávok injekčných prípravkov na chudnutie. Pravdepodobne ide o najväčší záťah svojho druhu na svete, uviedla v sobotu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na web Pharmacy magazine.
Na odhalení nelegálnej prevádzky, ktorá vyrábala a distribuovala nelicencované produkty, sa podieľal Úrad pre reguláciu liekov a zdravotníckych výrobkov (MHRA) spolu s políciou.
Falzifikáty a chemikálie za 250 000 libier
Na etiketách napodobenín je uvedené, že obsahujú účinné látky tirzepatid a retratutid. Na mieste sa našli aj ďalšie chemikálie, vybavenie, desiatky tisíc prázdnych injekčných pier a 20 000 libier v hotovosti. Polícia odhaduje, že hodnota zaistených falzifikátov na čiernom trhu je približne 250 000 libier.
Britský minister zdravotníctva a sociálnych vecí Wes Streeting označil zaistenie falošných liekov za „víťazstvo v boji proti bezočivým zločincom, ktorí ohrozujú životy predajom nebezpečných a nelegálnych injekcií na chudnutie, aby rýchlo zarobili peniaze“.
Varovanie pre spotrebiteľov
Takéto nelegálne produkty predstavujú podľa Streeting veľké riziko pre nič netušiacich spotrebiteľov. Minister preto vyzval ľudí, aby nekupovali lieky na chudnutie z neoverených zdrojov, pretože tým pomáhajú zločincom, ktorým nezáleží na ich zdraví. Podľa webu Pharmacy magazine doteraz nebol v súvislosti so záťahom v Northamptone nikto zadržaný.