Hasiči v Bratislave zasahovali pri nehode dvoch áut, ošetrili jednu osobu

Dopravná nehoda v Lamači. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči v pondelok zasahovali v bratislavskom Lamači pri nehode dvoch áut. Na mieste ošetrili jednu ľahko zranenú osobu. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda v Lamači. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
Spresnili, že dopravná nehoda na Hodonínskej ulici pri výjazde na diaľnicu D2 bola ohlásená krátko po 9.00 h. Okrem vyššie spomenutého vykonali hasiči na vozidlách protipožiarne opatrenia, unikajúce prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili cestnú komunikáciu.