Poľský minister to povedal jasne: Ostré varovanie pred preletom Putina! Bude vydaný súdu v Haagu

VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski odkázal Vladimirovi Putinovi, aby si rozmyslel let na summit do Budapešti cez poľský vzdušný priestor. Pripomenul, že nezávislý súd by mohol nariadiť zadržanie lietadla s ruským lídrom na palube.
Varovanie pred letom do Budapešti
Ako uvádza Polsat News, Radosław Sikorski v rozhovore pre Rádio Rodzina reagoval na špekulácie, že Vladimir Putin by sa mohol na plánovaný summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dostať do Budapešti práve leteckou trasou cez Poľsko.
Cieľom stretnutia má byť diskusia o „mieri na Ukrajine“, no samotná predstava, že Putinov vládny špeciál by preletel poľským územím, vyvolala diplomatické napätie.
„Nemôžem zaručiť, že by súd nekonal“
Sikorski upozornil, že poľská vláda nemá právomoc zasahovať do rozhodnutí súdov, a preto by v prípade, že by lietadlo s Putinom vstúpilo do poľského vzdušného priestoru, mohlo dôjsť k zásahu justície.
„Nemôžem zaručiť, že nezávislý poľský súd by nenariadil eskortovanie takého lietadla s cieľom odovzdať podozrivého Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu,“ vyhlásil šéf diplomacie.
Podľa Polsat News išlo o jedno z najostrejších verejných vyjadrení poľského ministra na adresu Moskvy od začiatku vojny na Ukrajine.
Putin čelí zatykaču za vojnové zločiny
Sikorski zároveň pripomenul, že Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal ešte v roku 2023 zatykač na Vladimira Putina za podozrenie z vojnových zločinov vrátane nezákonných deportácií ukrajinských detí.
Podľa poľského ministra by preto akýkoľvek vstup Putinovho lietadla na územie štátu, ktorý uznáva jurisdikciu súdu, mohol viesť k jeho zadržaniu.
„Je to otázka právneho rámca, nie politiky,“ dodal Sikorski. „Poľsko rešpektuje medzinárodné právo a rozhodnutia tribunálu.“
Napätie pred summitom
Summit, ktorý sa má konať v Budapešti, má oficiálne podporovať mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Očakáva sa účasť viacerých európskych predstaviteľov a prezidenta USA Donalda Trumpa.
Putinova cesta do členskej krajiny EÚ však vyvoláva otázky o bezpečnosti a právnom postavení ruského lídra, ktorý je na medzinárodnom zatykači.
Podľa poľských analytikov môže byť varovanie z Varšavy nielen právnym, ale aj politickým signálom, že Poľsko nebude tolerovať žiadne pokusy o obchádzanie medzinárodnej spravodlivosti.