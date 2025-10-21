Budapešť zúri: Šialená eurokomisia a Berlín chce od nás nemožné! Zatknúť Putina

BUDAPEŠŤ - Európska komisia a nemecké ministerstvo zahraničia vyzvali Maďarsko, aby pri nadchádzajúcom mierovom summite v Budapešti rešpektovalo zatykač na Vladimira Putina. Budapešť reagovala ostro – obvinila Brusel z „vojnového šialenstva“ a sľúbila, že ruskému aj americkému prezidentovi zaručí bezpečné rokovanie.
Európska komisia tlačí na Maďarsko
Napätie medzi Bruselom a Budapešťou opäť stúpa. Podľa maďarského štátneho tajomníka Balázsa Hidvéghiho vyzvala Európska komisia vedená Ursulou von der Leyenovou Maďarsko, aby zatklo účastníkov pripravovaného mierového summitu v Budapešti – teda aj ruského prezidenta Vladimira Putina, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač.
Hidvéghi reagoval ostrými slovami. Na Facebooku napísal, že „Európska komisia, vedená Ursulou von der Leyenovou, sa zbláznila“ a jej výzvu označil za dôkaz, že „vojnové šialenstvo v Bruseli spôsobuje niektorým ľuďom psychické problémy“. Dodal, že Maďarsko napriek tlaku „zabezpečí všetky podmienky, aby sa konečne – proti vôli Bruselu – mohla táto hrozná vojna skončiť“.
Berlín pripomína záväzky voči medzinárodnému súdu
Podľa denníka Magyar Hírlap sa k Bruselu pridal aj Berlín. Nemecké ministerstvo zahraničia pripomenulo Budapešti, že aj napriek oznámeniu o vystúpení z Medzinárodného trestného súdu (ICC) je Maďarsko stále viazané jeho rozhodnutiami.
Hovorca ministerstva Josef Hinterseer vysvetlil, že maďarské vystúpenie z ICC nadobudne účinnosť až v apríli 2026. „Do tohto dátumu je Maďarsko naďalej povinné rešpektovať záväzky vyplývajúce z Rímskeho štatútu,“ uviedol. Zároveň priznal, že ak by osoba s medzinárodným zatykačom – teda Putin – pricestovala na územie štátu, ktorý je členom ICC, „neexistujú žiadne presné pravidlá, ako postupovať“.
Berlín: Potrebujeme cestu k mieru
Neskôr však situáciu upokojoval hovorca spolkovej vlády Steffen Meyer, ktorý zdôraznil, že Nemecko „víta a podporuje každé úsilie o dosiahnutie mieru“.
„Sme presvedčení, že potrebujeme spravodlivý mier – a jeho základom je predovšetkým prímerie,“ povedal Meyer. Dodal, že Berlín sleduje plánované rokovanie Putina s Trumpom „s veľkým záujmom, ale aj so značnou skepsou“.
Budapešť: Putin bude v bezpečí
Maďarská vláda reagovala jednoznačne. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó potvrdil, že Budapešť zaručí bezpečnosť oboch prezidentov počas ich rokovaní. „Urobíme všetko pre to, aby sa rozhovory mohli uskutočniť v pokojnom a bezpečnom prostredí,“ uviedol.
Politický poradca Viktora Orbána Balázs Orbán označil výzvu Bruselu za absurdnú. „Európska komisia žiada Maďarsko, aby zatklo účastníkov mierového summitu. A ako potom chcú ukončiť krviprelievanie?“ pýtal sa. Podľa neho je to ďalší dôkaz, že Brusel uprednostňuje napätie pred mierom.