USA uskutočnili ďalší útok v medzinárodných vodách: Hegseth hlási troch mŕtvych

WASHINGTON - Spojené štáty uskutočnili v medzinárodných vodách ďalší útok na loď podozrivú z pašovania drog, ktorá bola údajne napojená na kolumbijských ľavicových povstalcov. Pri útoku zahynuli traja „narkoteroristi“, oznámil v nedeľu americký minister obrany Pete Hegseth. Jeho vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako americký prezident Donald Trump ostro kritizoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra v súvislosti s bojom proti obchodovaniu s drogami. Informuje o tom agentúra AFP.
Hegseth v príspevku na platforme X uviedol, že útok sa uskutočnil ešte v piatok a bol zameraný na loď napojenú na kolumbijskú povstaleckú Národnú oslobodzovaciu armádu (ELN), ktorá „plávala po známej trase pašovania drog a prevážala značné množstvo narkotík“. Minister nešpecifikoval, kde presne sa útok odohral. Spojené štáty od augusta rozmiestnili v Karibiku pri pobreží Venezuely viaceré svoje vojenské lode. Doposiaľ zaútočili na najmenej šesť plavidiel, ktoré podľa nich prevážali drogy do USA. Tieto útoky si vyžiadali najmenej 27 obetí.
Odborníci podľa AFP spochybňujú zákonnosť útokov na takéto lode v medzinárodných vodách bez pokusu o zadržanie členov posádky a postavenie ich pred súd. Trump v nedeľu označil kolumbijského prezidenta Petra za „vodcu nelegálneho obchodu s drogami“ a obvinil ho, že nepodniká dostatočné kroky v boji proti obchodu s drogami. Oznámil tiež, že Spojené štáty značne znížia finančnú podporu pre Bogotu, keďže jej údajná nečinnosť umožňuje vstup „obrovského množstva“ drog do USA.
Washington ešte v septembri Kolumbii odobral štatút spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu kokaínu. Agentúra AP uvádza, že krajina je najväčším svetovým vývozcom kokaínu a pestovanie kľúčovej zložky na jeho výrobu, kokových listov, tam dosiahlo podľa Organizácie Spojených národov minulý rok historické maximum.