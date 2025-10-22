Útok harpúnou zasiahol 42-ročného muža do krku, podozrivého zadržali

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s útokom šípom z harpúny, ktorý 42-ročného muža zasiahol do krku. Zároveň zadržali podozrivého 58-ročného muža zo Zvolenského okresu. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že zranenie si vyžiadalo okamžitý prevoz muža do nemocnice. „Útok smeroval na životne dôležitý orgán a mohol spôsobiť život ohrozujúci stav,“ objasnila s tým, že udalosť sa stala v pondelok (20. 10.) večer.
Zadržaného muža umiestnili do policajnej cely. Po získaní ďalších dôkazov si prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Banskej Bystrice. V prípade podľa polície pokračujú ďalšie procesné úkony. Trestné stíhanie je vedené vo veci zločinu ublíženia na zdraví.