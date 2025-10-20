MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási ruský úder na uhoľnú baňu: Zelenskyj žiada Trumpa o tvrdší tlak na Putina!

KYJEV - Rusko uskutočnilo v nedeľu útok na uhoľnú baňu v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine, oznámila prevádzkujúca spoločnosť. V čase útoku bolo podľa nej pod zemou 192 baníkov, všetkých však bezpečne evakuovali. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby vyvinul väčší nátlak na ruského prezidenta Vladimira Putina v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Zelenskyj v nedeľu odvysielanom rozhovore pre stanicu NBC povedal, že Putin je silnejší než palestínske militantné hnutie Hamas, informuje o tom agentúra AFP.
7:56 Rusko tvrdí, že ukrajinské útoky si v nedeľu v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti vyžiadali životy dvoch ľudí a jeden človek utrpel zranenia. Uviedol to miestny gubernátor Viačeslav Gladkov. Informuje o tom agentúra AFP. „Dvaja civilisti zahynuli v dedine Jasnyje Zori po tom, čo dron zhodil výbušniny na poľnohospodárske podniky. Muž a žena zomreli na mieste na následky zranení,“ uviedol gubernátor na sociálnych sieťach.
7:15 Americký prezident Donald Trump vyzval na piatkovom stretnutí v Bielom dome ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny, napísal v nedeľu britský denník Financial Times (FT). Trump podľa správy varoval, že ruský prezident Vladimir Putin v opačnom prípade hrozí „zničením“ Ukrajiny. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:30 Veľká ruská plynáreň bola nútená pozastaviť príjem plynu po útoku ukrajinských dronov.
Hlásia ďalšie útoky na uhoľnú baňu a energetické zariadenie
„Krátko pred začiatkom vykurovacej sezóny nepriateľ znova zasadil úder ukrajinskému energetickému odvetviu,“ uviedla spoločnosť DTEK. Išlo podľa nej o štvrtý útok veľkého rozsahu na uhoľné objekty tejto firmy za posledné dva mesiace. V sobotu hlásili v Dnepropetrovskej oblasti po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru prerušenie dodávok elektriny.
V Černihivskej oblasti na severe krajiny v nedeľu večer tamojší dodávateľ elektriny oznámil výpadok pre približne 55.000 ľudí po ďalšom ruskom útoku, ktorý podľa vyhlásenia spôsobil značné škody na nešpecifikovanom energetickom objekte v Koriukivskom okrese.
Ukrajinské vzdušné sily medzitým oznámili, že skupiny ruských bezpilotných lietadiel zaznamenali večer nad Sumskou, Černihivskou, Poltavskou a Charkovskou oblasťou. Ich ciele nemenovali. V častiach krajiny bol vyhlásený poplach pred leteckými útokmi.