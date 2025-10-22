Zelenskyj ostro zaútočil na Orbána: TOTO mu vyčíta! Kritizoval aj Budapešť ako miesto schôdzky

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že by sa mohol zúčastniť prípadných rokovaní s Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom v Budapešti. Zároveň však zdôraznil, že Maďarsko nepovažuje za vhodné miesto na diskusiu o mieri – najmä pre postoj premiéra Viktora Orbána, ktorý podľa neho „všade blokuje Ukrajinu“.
Trump a Putin sa mali stretnúť v Budapešti
Podľa informácií z diplomatických kruhov sa prezident USA Donald Trump a ruský líder Vladimir Putin mali v najbližších týždňoch stretnúť v Budapešti. Ich rozhovor mal byť prvým osobným kontaktom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Medzičasom však Donald Trump uviedol, že schôdzka sa konať nebude, pretože nechce strácať čas.
Správy o chystanom stretnutí vyvolali otázky aj o leteckej trase ruského prezidenta, keďže viaceré európske krajiny – vrátane Poľska – uznávajú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý na Putina vydal zatykač za vojnové zločiny.
„Orban Ukrajinu všade blokuje“
Zelenskyj sa počas brífingu v Kyjeve vyjadril aj k možnosti, že by sa do Budapešti osobne dostavil. Jeho odpoveď bola opatrná, no jednoznačná:
„Rozprávame sa o mieri na Ukrajine, nie o maďarských voľbách,“ povedal prezident, ktorého citovala agentúra Interfax-Ukrajina. „Nemyslím si, že premiér Viktor Orban – ktorý Ukrajinu blokuje, kde len môže – je schopný urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov. Ani len niečo neutrálne.“
Podľa Zelenského preto Maďarsko nie je ideálnym miestom pre mierové rokovania, hoci nevylúčil, že sa ich zúčastní, ak dostane oficiálne pozvanie.
„Ak dostanem pozvanie, prídem“
Na otázku, či by bol ochotný sadnúť si k jednému stolu s Trumpom a Putinom, odpovedal ukrajinský prezident zmierlivo, no s jasnými podmienkami:
„Ak dostanem pozvanie do Budapešti, či už pôjde o trojstranné rokovanie, alebo o takzvanú striedavú diplomaciu, v rámci ktorej sa prezident Trump stretne najprv s Putinom a potom so mnou – som pripravený na akúkoľvek formu dialógu,“ uviedol Zelenskyj podľa agentúry AFP.
Zároveň dodal, že žiadny mierový plán nesmie znamenať víťazstvo Ruska.
„Víťazstvo Rusku neodovzdáme“
„Ak by dohoda znamenala tlak len na Ukrajinu, nikto by z nej nevyšiel ako víťaz. Neodovzdáme Rusku víťazstvo,“ vyhlásil Zelenskyj.
Podľa neho je Rusko „bohatý a veľký agresor, ktorému sa vo svete priveľa odpúšťa“. Zároveň zdôraznil, že Trump chce rýchle ukončenie vojny, zatiaľ čo Putin sa snaží o úplnú okupáciu Ukrajiny a využíva chaos v medzinárodných vzťahoch na to, aby sa vyhol ďalším sankciám.
Diplomatická rovnováha medzi tromi lídrami
Potenciálne stretnutie Trump–Putin–Zelenskyj by mohlo znamenať nový diplomatický míľnik, no zároveň aj vysoké riziko politických napätí. Kým Trump dlhodobo hovorí o potrebe „rýchleho mieru“, Kyjev odmieta akékoľvek riešenie, ktoré by legitimizovalo ruské zisky z vojny.
Zelenskyj však svojím vyhlásením naznačil, že je pripravený rokovať s každým, kto môže pomôcť zastaviť agresiu – aj keby to znamenalo let do Budapešti, ktorú sám nepovažuje za neutrálne územie.