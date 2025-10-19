Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Turecká časť Cypru volí prezidenta: Občania rozhodujú o budúcnosti rozdelenia ostrova medzi dvoma štátmi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

NIKÓZIA — Cyperskí Turci na severe etnicky rozdeleného Cypru si v nedeľu volia prezidenta. Voľby pozorovatelia vnímajú ako voľbu medzi silnejším prepojením s Tureckom alebo posunom k ​​užším väzbám so zvyškom Európy. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 17.00 SELČ, informuje agentúra AP.

Registrovaných 218-tisíc voličov sa rozhoduje medzi siedmimi kandidátmi, hlavnými favoritmi sú pravicový úradujúci prezident Ersin Tatar a stredoľavý Tufan Erhurman. Tatar (65) presadzuje trvalé rozdelenie Cypru svojou snahou o medzinárodné uznanie turecko-cyperského štátu. To zároveň znamená prepojenie s politickou, hospodárskou a sociálnou politikou Ankary. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý mesiac na Valnom zhromaždení OSN zopakoval, že na Cypre existujú „dva samostatné štáty“ a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby formálne uznalo turecko-cyperský „štát“.

Cyperskí Turci volajú po obnovení mierových rokovaní

Erhurman (55) sa zasadzuje za návrat k rokovaniam s cyperskýmmi Grékmi o vytvorení dvojzónovej federácie. Kritizoval Tatarovu neochotu zapojiť sa do formálnych mierových rozhovorov ako nákladnú stratu času, ktorá odsúva cyperských Turkov na medzinárodnú perifériu. Cyprus je rozdelený od roku 1974. V júli 1974 sa grécki nacionalisti na Cypre s podporou vojenskej junty v Aténach pokúsili o štátny prevrat, na ktorý Turecko reagovalo inváziou armády na sever ostrova. Obe časti dodnes oddeľuje nárazníková zóna tzv. Línia prímeria, kontrolovaná mierovými silami OSN (UNFICYP).

Na severe v roku 1983 vznikol samostatný štát cyperských Turkov, ktorý však uznala iba Ankara. Aj bez vyriešenia tohto sporu sa celý Cyprus v roku 2004 stal členom členom EÚ. Vzhľadom na faktické rozdelenie ostrova však právo EÚ platí len na juhu. Sever ostal v izolácii a v nevýhodnom ekonomickom postavení. Cyperský prezident Nikos Christodoulides opakovane odmietol rozhovory založené na princípe dvoch štátov.

Gašpar nie je spôsobilý
Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu: Chýba mu odbornosť a sebareflexia, tvrdí Šimečka
Domáce
Slovákov bombarduje TÁTO správa,
Slovákov bombarduje TÁTO správa, ide o podvod! Polícia varuje: Nenechajte sa nachytať, prídete o PENIAZE
Domáce
V Košiciach vznikne nová
V Košiciach vznikne nová protipovodňová ochrana: Projekt za 1,5 milióna eur odštartuje čoskoro
Domáce
Šimečka kritizuje Gašpara: Chýba mu odbornosť, integrita aj sebareflexia
Šimečka kritizuje Gašpara: Chýba mu odbornosť, integrita aj sebareflexia
Bratislava

Nezvyčajné zákony zo sveta:
Nezvyčajné zákony zo sveta: Za toto vás v cudzine môžu zatknúť!
dromedar.sk
Príšerná tragédia: Muž (†46)
Príšerná tragédia: Muž (†46) šiel do lesa na huby! Roztrhali ho agresívne psy
Zahraničné
Turecká časť Cypru volí
Turecká časť Cypru volí prezidenta: Občania rozhodujú o budúcnosti rozdelenia ostrova medzi dvoma štátmi
Zahraničné
Miloš Zeman
Miloš Zeman ostáva po štvrtkovej operácii hospitalizovaný: Ruší pracovný program
Zahraničné

Lily Allen
Lily Allen sa po NEVERE manžela psychicky zrútila: Priznala SAMOVRAŽEDNÉ sklony!
Zahraniční prominenti
Zo známej moderátorky úspešná
Zo známej moderátorky úspešná SPEVÁČKA: Vyhrala prestížnu súťaž!
Domáci prominenti
Zuzana Strausz Plačková
V prvom tehotenstve ručička na váhe presiahla 100-ku a teraz... Plačková priznala, koľko PRIBRALA!
Domáci prominenti
Limp Bizkit
Náhla SMRŤ hviezdy Limp Bizkit: Sam Rivers (†48) bol dušou kapely!
Zahraniční prominenti

FOTO Žena prežila strašidelnú predpoveď.
Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky
Zaujímavosti
Najpestrejšie pláže sveta: Ako
Najpestrejšie pláže sveta: Ako získali svoje nevšedné farebné odtiene?
dromedar.sk
Fľaša s odkazom putovala
Fľaša s odkazom putovala tisíce kilometrov a našla svoj cieľ: Osemročný chlapec dostal odpoveď z Karibiku!
Zaujímavosti
Žena túži po najväčšom
Modelka minula viac než 100-tisíc libier na plastiky: Chce najväčší zadok na svete! Lekári varujú, ona plánuje pokračovať
Zaujímavosti

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)

Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Bundesliga
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Zlé správy z ďalekého Japonska: Zranená Šramková musela vzdať a hlavný turnaj si v Tokiu nezahrá
Zlé správy z ďalekého Japonska: Zranená Šramková musela vzdať a hlavný turnaj si v Tokiu nezahrá
WTA
Zachráni Manchester anglická legenda? Skupina zo SAE chce podporu Beckhama na kúpu United
Zachráni Manchester anglická legenda? Skupina zo SAE chce podporu Beckhama na kúpu United
Premier League

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety

Zem dostala signál od „zombie satelitu" ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Technológie
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Správy
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Bezpečnosť

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada

V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Láska a sex
V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Príšerná tragédia: Muž (†46)
Zahraničné
Príšerná tragédia: Muž (†46) šiel do lesa na huby! Roztrhali ho agresívne psy
Slovákov bombarduje TÁTO správa,
Domáce
Slovákov bombarduje TÁTO správa, ide o podvod! Polícia varuje: Nenechajte sa nachytať, prídete o PENIAZE
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu
Koalícia chce predlžovať vládne
Domáce
Koalícia chce predlžovať vládne obdobie: Gašpar hovorí o úspore financií, Hlina o zbytočnom balaste

