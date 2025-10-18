Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. vydražili za šokujúcu sumu

Biely motocykel značky BMW, ktorý podpísal pápež Lev XIV. Zobraziť galériu (2)
Biely motocykel značky BMW, ktorý podpísal pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/DPA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MNÍCHOV - Za 130 000 eur vydražili v sobotu v bavorskej metropole Mníchov motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane, informuje o tom tlačová agentúra DPA.

Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.

Biely motocykel značky BMW, ktorý podpísal pápež Lev XIV.
Zobraziť galériu (2)
Biely motocykel značky BMW, ktorý podpísal pápež Lev XIV.  (Zdroj: TASR/DPA)

Stroj priviezli na Námestie sv. Petra vo Vatikáne členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers z nemeckej obce Schaafheim neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom - oficiálnym pápežským vozidlom.

Aukcia štartovala na 30-tisíc eur

Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30 000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať. Podľa webovej stránky aukčnej siene je výťažok určený na podporu pápežských misijných spoločností v Rakúsku a detí na Madagaskare.

Kupujúci musí zaplatiť viac ako len konečnú cenu, za ktorú bol predmet vydražený. Podľa RM Sotheby's je potrebné uhradiť aj dodatočný poplatok vo výške 20 percent sumy a ďalšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19 percent z tohto poplatku.

Viac o téme: MotocykelPápežDražbaLev XIV.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pápež Lev XIV. na
Pápež Lev XIV. odsúdil používanie hladu ako vojnovej zbrane a upozornil na globálne zlyhanie
Zahraničné
Na snímke pápež Lev
Netypický dar pre pápeža: Poľský chovateľ mu daroval koňa
Zahraničné
Taliansky prezident Sergio Mattarella
Pápež vyzval v Ríme na podporu rodín a mier v oblastiach postihnutých vojnami
Zahraničné
Bude z pápeža motorkár?
Bude z pápeža motorkár? Motorku nielen podpísal, ale aj na nej sedel! Teraz sa môže stať hviezdou aukcie
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Futbal
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Futbal
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hádzaná

Domáce správy

FOTO Memečkári si podali kontroverzného
Memečkári si podali kontroverzného Kotlára: Vtipné obrázky, z ktorých pôjdete do popuku!
Domáce
Profesionálni hasiči v Trenčianskom
Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v septembri majetok za viac ako milión eur
Domáce
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na D2! Vodič (†70) narazil do mostného piliera, nemal šancu prežiť
Domáce
V Trnave-Modranke otvorili nový obecný dvor: Oddych, trhy aj program pre rodiny
V Trnave-Modranke otvorili nový obecný dvor: Oddych, trhy aj program pre rodiny
Regióny

Zahraničné

Moskovčanku za volantom chytilo
Smutno-smiešne VIDEO: Moskovčanka sa rozplakala za volantom! Nefungovala jej navigácia, dôvod je jasný
Zahraničné
FOTO Biely motocykel značky BMW,
Motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. vydražili za šokujúcu sumu
Zahraničné
FOTO Daniel Callihan pri zadržaní
Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol pitbull! Neuveriteľné, AKO sa ubránila
Zahraničné

Prominenti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka... V divadle hrala viac ako 40 rokov!
Domáci prominenti
Majself
Majself sa poriadne sekol: 7 hodín sedel v aute úplne zbytočne... Marcin sa na tom dobre zabával
Domáci prominenti
Úmrtie hviezdy (†74) kapely
Úmrtie hviezdy (†74) kapely Kiss: TOTO mu veštica predpovedala pred smrťou!
Zahraniční prominenti
10. výročie známej značky
Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zmena pohlavia ako vstupenka
Zmena pohlavia ako vstupenka do výhod: Muž využil dieru v systéme! Rakúšan si vybavil skorší dôchodok aj ženské väzenie
Zaujímavosti
Tieto parazity sú späť:
Tieto parazity sú späť: Ako sa ich rýchlo a efektívne zbaviť? Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Z rozprávkovej svadby katastrofa:
Z rozprávkovej svadby katastrofa: Ženích zmizol zo svadby, nevesta ho márne hľadala! Našla ho v posteli s inou
Zaujímavosti
Dcéra zomrela pre matkin
Dcéra zomrela pre matkin fanatizmus: Konšpiračná matka verila viac kávovým klystírom než chemoterapii!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)

Šport

VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
Niké liga
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Niké liga
Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Niké liga
Skrat Mikoviča oslabil Spartak: Slovan vo vyhrotenom derby pred 17-tisíc divákmi vykradol Trnavu
Skrat Mikoviča oslabil Spartak: Slovan vo vyhrotenom derby pred 17-tisíc divákmi vykradol Trnavu
Niké liga

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Rady a tipy

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Partnerské vzťahy
Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Moskovčanku za volantom chytilo
Zahraničné
Smutno-smiešne VIDEO: Moskovčanka sa rozplakala za volantom! Nefungovala jej navigácia, dôvod je jasný
Daniel Callihan pri zadržaní
Zahraničné
Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol pitbull! Neuveriteľné, AKO sa ubránila
Z vysnívaných zubov NOČNÁ
Zahraničné
Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár

Ďalšie zo Zoznamu