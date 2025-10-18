Motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. vydražili za šokujúcu sumu

MNÍCHOV - Za 130 000 eur vydražili v sobotu v bavorskej metropole Mníchov motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane, informuje o tom tlačová agentúra DPA.
Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.
Stroj priviezli na Námestie sv. Petra vo Vatikáne členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers z nemeckej obce Schaafheim neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom - oficiálnym pápežským vozidlom.
Aukcia štartovala na 30-tisíc eur
Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30 000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať. Podľa webovej stránky aukčnej siene je výťažok určený na podporu pápežských misijných spoločností v Rakúsku a detí na Madagaskare.
Kupujúci musí zaplatiť viac ako len konečnú cenu, za ktorú bol predmet vydražený. Podľa RM Sotheby's je potrebné uhradiť aj dodatočný poplatok vo výške 20 percent sumy a ďalšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19 percent z tohto poplatku.