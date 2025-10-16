Trump zvažuje útok na venezuelské kartely po sérii smrtiacich incidentov na mori: Prezident Maduro odsúdil Trumpove kroky

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že zvažuje možnosť zaútočiť na venezuelské kartely na pevnine. Oznámil to po sérii smrtiacich útokov v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely, ktoré zasiahli plavidlá podozrivé z pašovania drog. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Určite sa teraz zameriavame na pevninu, pretože more máme veľmi dobre pod kontrolou,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali, či zvažuje aj útoky na pevnine. Americký prezident však odmietol potvrdiť správu denníka New York Times, že tajne poveril Ústrednú spravodajskú službu (CIA) vykonať tajnú akciu proti vláde prezidenta Nicolása Madura. Na otázku, či dal americkej CIA právomoc „odstrániť“ Madura, reagoval slovami: „To je pre mňa smiešna otázka. Vlastne nie je smiešna, ale nebolo by smiešne, keby som na ňu odpovedal?“
Trump čelí kritike za útoky v Karibiku
Trump deň predtým informoval, že pri utorkovom útoku na malé plavidlo, ktoré údajne prevážalo drogy z Venezuely, zahynulo šesť „narkoteroristov“. Pri podobných útokoch doteraz zahynulo najmenej 27 ľudí. Spojené štáty po prvom útoku z 2. septembra vyslali do Karibiku aj vojnové lode. Venezuelský prezident Nicolás Maduro uviedol svoju krajinu do stavu pohotovosti a obvinil Trumpa, že ho chce zvrhnúť.
Konanie Trumpovej vlády vyvolalo nespokojnosť aj v radoch republikánov a demokratov v Kongrese, ktorí žiadajú Biely dom, aby poskytol viac informácií o tom, na akom právnom základe proti pašerákom drog koná. Demokrati tvrdia, že tieto útoky porušujú americké i medzinárodné právo. Senát minulý týždeň neúspešne hlasoval o rezolúcii, ktorá by Trumpovej administratíve zakazovala vykonávať útoky, pokiaľ ich Kongres výslovne neschváli.
Maduro odsúdil Trumpove kroky
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu skritizoval Spojené štáty za snahu o „štátny prevrat zorganizovaný CIA“. Urobil tak krátko po tom, ako jeho americký náprotivok Donald Trump vyhlásil, že zvažuje útoky na drogové kartely na pevnine Venezuely. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters a stanice BBC.
Trump v ten istý deň potvrdil, že poveril Ústrednú spravodajskú službu (CIA) vykonávať tajné operácie na Venezuele, čo podľa agentúry Reuters znamená výrazné zintenzívnenie snáh USA vyvíjať tlak na vládu prezidenta Nicolasa Madura. Trump sa však odmietol vyjadriť k tomu, či je cieľom CIA práve zvrhnúť Madura. „Nie vojne v Karibiku... Nie zmene režimu... Nie štátnym prevratom organizovaným CIA,“ vyhlásil Maduro v prejave pred výborom, ktorý bol zriadený po tom, čo Washington vyslal svoje vojnové lode do Karibiku v rámci operácie zameranej na boj proti pašovaniu drogám.
Napätie po útokoch rastie
Americké sily v posledných týždňoch uskutočnili v medzinárodných vodách najmenej päť útokov na venezuelské lode podozrivé z pašovania drog, ktoré si podľa doterajších údajov vyžiadali najmenej 27 mŕtvych. Zvýšená prítomnosť americkej armády v regióne vyvolala v Caracase obavy z možného útoku na pevninu Venezuely, najmä pre vyjadrenia amerického prezidenta, že sa USA budú „sústrediť na pevninu“, keďže „už majú kontrolu nad morom“.
Po zásahu ďalšej lode Maduro nariadil vojenské cvičenia v najväčších slumoch krajiny a vyhlásil, že mobilizuje armádu, políciu a civilnú milíciu na obranu venezuelských „hôr, pobrežia, škôl, nemocníc, tovární a trhov“. Na otázku prečo povolil CIA vstúpiť do Venezuely Trump v stredu odpovedal novinárom, že krok povolil z dvoch dôvodov. „Po prvé, oni [Venezuela] vyprázdnili svoje väznice do Spojených štátov. A druhou vecou sú drogy. Z Venezuely k nám prúdia veľké množstvá drog a veľa venezuelských drog prichádza po mori..., ale my ich zastavíme aj na súši,“ zdôraznil.