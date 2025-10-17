MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel do Bieleho domu: Ukrajina útočila na ropné sklady na Kryme

Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

KYJEV - Rusko pri dronovom útoku v noci na piatok zasiahlo civilnú infraštruktúru v ukrajinskom Kryvom Rihu, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa momentálne nachádza vo Washingtone. O útoku informoval Zelenskyj na sieti X. Podľa neho v ukrajinskom vzdušnom priestore lietali desiatky útočných dronov a spozorované boli aj rakety, píše stanica BBC. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

20:05 Americký prezident Donald Trump na úvod rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome v piatok avizoval, že hovoriť budú aj o zbraniach, ktoré by mali dosah hlbšie na územie Ruska. V tejto súvislosti nespresnil, či pôjde o americké rakety typu Tomahawk. Neskôr na novinársku otázku týkajúcu sa tomahawkov povedal, že USA ich potrebujú tiež, a dúfa, že vojnu na Ukrajine bude možné ukončiť aj bez nich.

19:37 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel v piatok do Bieleho domu vo Washingtone, kde ho privítal americký prezident Donald Trump.

19:10 Brusel navrhuje, aby sa väčšina potenciálnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur - pochádzajúcej priamo zo zaistených ruských aktív - použila na nákup európskych zbraní. Uvádza sa to v dokumente, do ktorého v piatok nahliadla agentúra AFP. 

18:30 Generálny štáb ukrajinskej armády v piatok potvrdil útoky na objekty palivovej a energetickej infraštruktúry na území Krymského polostrova, ktorý je okupovaný Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters. V popoludňajšej zvodke generálneho štábu sa uvádza, že v noci na piatok ukrajinská armáda zaútočila na sklad palív v obci Hvardijske ležiacej severne od Simferopolu. V areáli vypukol požiar - podľa očitých svedkov počas dňa horeli najmenej dve zo šiestich palivových nádrží. Podľa služby Wikimapia tento sklad patrí do siete čerpacích staníc Atan. Terčom útoku ukrajinských dronov bol v noci na piatok aj sklad pohonných hmôt v meste Džankoj na severe polostrova a rádiolokačná stanica v Jevpatoriji na západe Krymu.

16:55 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul privítal v piatok plánovanú schôdzku medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti, informuje o tom agentúra DPA.

16:25 Ukrajina má záujem o americké investície do projektov v oblasti ropy, zemného plynu a jadrovej energie, vyhlásil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa momentálne nachádza v Spojených štátoch. Informuje o tom agentúra TASS.

15:38 Ruský vojenský súd v piatok odsúdil 15 príslušníkov ukrajinskej vojenskej jednotky Ajdar na väzenské tresty od 15 do 21 rokov v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia za členstvo „v teroristickej organizácii“, uviedol úrad ruskej generálnej prokuratúry. Informuje o tom agentúra Reuters.

14:30 Európska komisia (EK) v piatok privítala myšlienku ďalšieho stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina a uviedla, že európske sankcie nebránia šéfovi Kremľa pricestovať do Budapešti. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP a denník The Guardian. Hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipperová uviedla, že na ruského prezidenta sa vzťahuje zmrazenie majetku, nie zákaz cestovania. Prezidenti Spojených štátov a Ruska sa majú v najbližších dvoch týždňoch stretnúť v maďarskej Budapešti, hoci Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina vydal zatykač za údajné vojnové zločiny.

13:24 Putin prednášal Trumpovi o Kyjevskej Rusi počas summitu na Aljaške, informuje FT.

12:55 Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti. Orbán to oznámil v piatok na Facebooku, kde dodal, že prebiehajú intenzívne prípravy stretnutia Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje spravodajca v Budapešti.

12:22 Ruský vojak v piatok zastrelil svojho kolegu na vojenskej základni neďaleko Moskvy a následne spáchal samovraždu, uviedli štátne médiá s odvolaním sa na ruské ozbrojené sily. Informuje správa agentúry AFP.

11:50 Vláda SR maximálne podporuje stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina, ktoré sa má uskutočniť v Budapešti. Zároveň ponúkne akúkoľvek súčinnosť Maďarsku pri organizovaní tohto samitu. V piatok pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). „Mám množstvo racionálnych dôvodov a viem si vysvetliť, prečo takéto stretnutie bude a prečo v Budapešti,“ poznamenal Fico. Dodal, že ak výsledkom stretnutie bude mier na Ukrajine, bude to jedna z najvýznamnejších správ v tomto storočí.

10:44 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie. S odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova o tom v piatok informovali ruské tlačové agentúry, píše správa agentúr Reuters a Interfax.

9:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojárskej spoločnosti, ktorá vyrába rakety Tomahawk a systémy protivzdušnej obrany Patriot. Informuje správa agentúry AFP. „Rokovali sme o výrobnej kapacite (spoločnosti) Raytheon, možných oblastiach spolupráce pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany, možnostiach dlhého dosahu, ako aj o perspektívach spoločnej ukrajinsko-americkej výroby,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

9:10 Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió uviedol, že bude ešte v piatok hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Informuje správa agentúr Reuters a MTI.Podľa Orbána stretnutie „bude o mieri“ a ak dôjde k uzavretiu mierovej dohody, povedie to k novej fáze hospodárskeho rozvoja v Maďarsku a Európe. Predseda maďarskej vlády potvrdil, že by sa stretnutie Trumpa a Putina mohlo uskutočniť do dvoch týždňov.

8:13 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 17. októbru, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:10 V okupovanom Donecku a ruskom meste Soči boli hlásené výbuchy uprostred údajných útokov dronmi v noci zo 17. októbra.

6:30 Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády budú spoločne rokovať v piatok v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni. „Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ skonštatoval premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň ocenil konštruktívny dialóg s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom i to, že počas septembrového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.

6:10 Ruský vojnový spravodajca Ivan Zujev prišiel o život v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri útoku ukrajinského dronu, jeho kolega Jurij Vojtkevič bol ťažko zranený, uviedli ruské médiá s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej štátnej spoločnosti Rossija segodňa. Jej súčasťou je štátna tlačová agentúra RIA Novosti, pre ktorú obaja novinári pracovali.

6:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po pricestovaní do Washingtonu vyjadril nádej, že impulz vyplývajúci z dosiahnutia mierovej dohody na Blízkom východe pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine. Je presvedčený, že podobne ako proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas aj vo vzťahu k Rusku bude nevyhnutne fungovať postoj založený na sile. Informuje agentúra AFP.

6:00 Americký prezident Donald Trump vyjadril očakávanie, že sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti stretne do dvoch týždňov. Podľa agentúry AFP to povedal vo štvrtok vo Washingtone. Maďarský premiér Viktor Orbán po telefonáte s Trumpom potvrdil, že prípravy na summit USA - Rusko už prebiehajú.Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Útoky naďalej pokračujú

Starosta Kryvého Rihu a zároveň šéf mestskej správy Olexandr Vilkul oznámil, že ruské sily podnikli masívny útok bezpilotnými lietadlami na mesto v Dnepropetrovskej oblasti, odkiaľ hlásili viac než desať výbuchov. Ukrajinské letectvo taktiež informovalo o ruských dronoch nad mestom a vyzývalo obyvateľov, aby sa ukryli. Prípadné zranenia či škody bezprostredne po ruskom útoku neboli známe. „Pre Rusko sa nič nezmenilo – naďalej terorizuje život na Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj, ktorého v piatok v Bielom dome prijme americký prezident Donald Trump. Ten vo štvrtok informoval, že sa pravdepodobne do dvoch týždňov stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti s cieľom zistiť, či dokážu ukončiť „neslávnu“ vojnu na Ukrajine.

Ukrajinský líder chce so šéfom Bieleho domu rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku. V posledných týždňoch podľa Zelenského neprešla jediná noc bez ruských útokov na Ukrajinu. Väčšina z nich podľa neho cieli na energetickú a inú infraštruktúru. Je presvedčený, že Rusko bude nútené zastaviť vojnu, keď už ju nebude môcť ďalej viesť.

„Skutočná ochota Ruska k mieru sa neprejavuje v slovách – tých mal Putin vždy dosť – ale v zastavení útokov a zabíjania. A práve v tom má problém. Preto je pre Ukrajinu každý systém protivzdušnej obrany dôležitý na záchranu životov. Každé rozhodnutie, ktoré nás dokáže posilniť, nás približuje ku koncu vojny,“ dodal. V predchádzajúcom príspevku, ktorým reagoval na telefonát Trumpa s Putinom, napísal, že Rusko sa snaží obnoviť dialóg o urovnaní vojny, akonáhle počuje o amerických raketách Tomahawk. O ich prípadnej dodávke Ukrajine sa Trump a Putin zhovárali počas telefonického rozhovoru, ako potvrdil poradca šéfa Kremľa Dmitrij Ušakov. Trump sa po telefonáte k možnému dodaniu Tomahawkov vyjadril zdržanlivejšie, keď povedal, že USA tieto rakety potrebujú. Ešte v nedeľu pritom varoval, že by ich Kyjevu mohol dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Podľa Putina by takýto krok ohrozil mierové riešenie konfliktu.

